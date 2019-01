​Faze tari: ​O tânără din Iaşi a pledat ca avocat în 30 de procese până ca justiţia să-şi dea seama că nici nu face parte din Barou; În anii ’70 era actriţă sexy, acum e călugăriţă; Ce spune asistatul social din Vaslui care a sunat la 112 pentru a fi deszăpezit

Judecătorii ieşeni au condamnat o femeie de 29 de ani, din Podu Iloaei, la 1 an şi 2 luni de închisoare cu suspendare pentru exercitarea fără drept a unei profesii. Ioana Roxana Hristea a participat ca avocat în 32 de procese judecate de instanţele ieşene, deşi nu avea această calitate, nefiind membru în Barou. La fel ca şi alte persoane din Iaşi sau din ţară, Hristea s-a prevalat de o apartenenţă la un aşa-zis „barou constituţional”, o entitate ai cărei membri nu sunt recunoscuţi de instanţele româneşti ca fiind avocaţi autentici, scrieÎn tinereţe, Monica Fermo a jucat la Teatrul Naţional din Bucureşti. Era blondă, cu ochii albaştri şi devenise una dintre cele mai provocatoare prezenţe actoriceşti din anii ”70. Era sexy, bărbaţii tânjeau după ea, fuma, consuma alcool, petrecea până dimineaţa: într-un cuvânt îi plăcea viaţa. Nimic nu prevestea că dintr-o divă se va transforma într-o umilă călugăriţă. În 1986 avea 33 de ani când s-a botezat. Părinţii, tatăl evreu, mama ortodoxă, au stabilit ca ea singură să decidă ce religie va dori să aibă, scrie Click. Bărbatul, beneficiar de venit minim garantat şi tată a patru copii, a încercat să oprească un utilaj de deszăpezire aflat pe drumul principal, dar fără succes, așa că s-a gândit să sune la 112. „Eu am sunat la 112 şi mi-a făcut legătura cu poliţia. Mi-a spus ce problemă am. Spus domnule asta e problema, că nu avem cum să circulăm, cum să ieşim din curte. Am dat adresa, am dat numele. Ei spun că tu trebuie să faci, că sunt la ajutor social şi eu ar trebui să fac. Dar eu singur, uitaţi-vă şi dvs. cum să fac atâta? Dacă ei nu trimit o lamă, cum să deszăpezesc singur?”, a spus bărbatul, potrivit Stirile ProTv.



Delajurea Brookens, o femeie în vârstă de 29 de ani, l-a întâlnit pe Ramon Diaz, un prosper om de afaceri, la începutul lunii, într-un club. După ce au băut câteva pahare, cei doi au decis să continue petrecerea în camera de hotel unde era cazat Ramon. Noaptea însă nu s-a încheiat conform planului. Cel puțin, nu după planul lui. După doar câteva minute petrecute în compania bărbatului, Delajurea a decis să plece. Însă nu a făcut-o cu mâna goală! Femeia a fugit în noapte cu cinci ceasuri Rolex, în valoare de 108.000 de dolari, scrie Realitatea.



Autoritățile din Sambuca, un orășel aflat pe un deal din Sicilia, au scos la vânzare proprietăți care costă un euro. Totuși, cei care le cumpără au de îndeplinit o condiție: să investească 15.000 de euro pentru a le restaura. Inițiativa are ca scop repopularea localității, în această zonă rurală care a avut de suferit de pe urma migrației de la sat la oraș. Nu este primul orășel italian care încearcă să atragă străinii cu astfel de oferte tentante, scrie CNN, citat de Stirile ProTv.