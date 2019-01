Faze tari: Surpriza trăită de şoferii care aşteptau la coadă într-o benzinărie. Gestul unei femei; Bărbatul ăsta şi-a făcut 521 de tatuaje; Culmea pagubei, la Botoșani: Să plătești o amendă mai mare decât valoarea lemnelor furate din pădure

Şoferii dintr-un oraş din Mexic au avut parte de o surpriză de proporţii în timp ce stătea la coadă la o benzinărie. O şoferiţă s-a dezbrăcat complet şi a început să îşi facă poze. Modelul Are Rojas a decis să pozeze goală în semn de protest faţă de violenţele împotriva femeilor. Cel puţin aşa susţine tânără. “Multe femei m-au înjurat când au văzut imaginile. M-au criticat fără să îmi asculte mesajul sau să mă cunoască”, a declarat tânără, potrivit Stirile ProTv.



Artistul indian Jason George din Mumbai se mândreşte că nimeni nu are atât de multe tatuaje pe trup cum are el. Între cele 521 de tatuaje de pe corp figurează feţele părinţilor lui, chipul iubitei şi al fratelui său. Însă a devenit faimos şi chiar a reuşit să intre în Cartea Recordurilor fiindcă şi-a desenat pe trup cel mai mare număr de logo-uri. Mai precis, pe corpul lui Jason George pot fi admirate 442 de logo-uri preferate, potrivit Click. Poliţiştii din cadrul Postului de Poliţie Vorona, județul Botoșani, au depistat pe un drum forestier din comună un tânăr de 20 de ani care transporta lemne cu o căruță. Cu ocazia controlului s-a stabilit faptul că bărbatul transporta cantitatea de 1,08 metri cubi de lemne, fără a deţine documente justificative, potrivit stiri.botosani.ro. Prejudiciul creat este de 275 de lei, dar tânărul a fost sancţionat contravenţional, conform Legii 171/2010, cu amendă în cuantum de 500 de lei, potrivit Libertatea. Sub Antarctica, la o adâncime de 975 de metri, cercetătorii au descoperit rămășițele unei tardigrade moarte, spre marea lor surprindere. Tardigradele sunt niște microbi care pot supraviețui în condiții extreme. Studiile arată că tardigradele pot trăi ani buni fără mâncare și apă. De asemenea, pe acestea nu le sperie temperaturile extreme și nici expunerea la radiații, potrivit Playtech. Patroana milionară a clubului de fotbal din Mansfield Town, Carolyn Radford (36 de ani) a dat 10.000 de lire sterline pe o petrecere de copii cu animale, clovni şi acrobaţi. Şi pentru că vila ei cu 10 dormitoare era neîncăpătoate pentru acest eveniment, i-a trimis pe un teren secundar pe fotbaliştii de la Mansfield Town FC să se antreneze acolo şi i-a adus pe copii pe terenul de fotbal al echipei. Petrecerea a fost difuzată pe Channel 5, potrivit Click.