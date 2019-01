Faze tari: Povestea bărbatului devenit milionar la 30 de ani, deși la 20 nu știa să scrie sau să citească; Bătrână din Focșani aflată în șoc hipotermic, considerată moartă de familie; A «spart» 80.000 $ ca să aibă casă de păpuşă Barbie

Kai Cant (36 ani), din Kent, Anglia, are o poveste de viață demnă de un film. El a reușit să devină milionar la doar 30 de ani, cu toate că la 20 nu știa să scrie sau să citească. În prezent, bărbatul își dedică viața copilului său autist de 5 ani și strânge bani pentru copiii abandonați din Uganda, cărora le-a construit deja un orfelinat. Cu toate că școala militară a reușit să-i ofere bazele educației, tânărul a fugit în Ibiza la 19 ani, pentru că auzise că acolo sunt cele mai cool petreceri și voia să vadă asta cu ochii lui. Drept pedeapsă pentru că a plecat din liceul militar fără permisiune, tânărul a primit la acea vreme o pedeapsă cu închisoarea, scrie Unica. La vârsta de 36 de ani, încă se mai joacă zilnic cu nenumăratele ei păpuşi Barbie! Azusa Sakamoto a „spart” 80.000 de dolari (circa 329.576 de lei) pentru a-şi transforma locuinţa din Los Angeles într-o casă Barbie în mărime naturală. Pereţii i-a vopsit în roz şi toate decoraţiunile pe care le-a cumpărat amintesc de celebra păpuşă. Azusa doarme într-un pat Barbie, în living are o canapea Barbie, mănâncă din farfurii Barbie, bea din pahare Barbie, se şterge pe prosoape Barbie. Totul în casa ei poartă marca Barbie, potrivit Click.



Potrivit unor surse medicale, în cursul dimineții de miercuri, sora femeii ar fi găsit-o pe aceasta căzută în curte, inconștientă și în șoc hipotermic. Pentru că bătrâna nu mai avea nici o reacție, familia a crezut că este moartă. Oamenii au dus-o în casă, au așezat-o pe pat, au aprins focul în sobă și au chemat preotul. Nu mică le-a fost însă surpriza, când femeia a deschis ochii, în cursul după amiezii, după ce s-a mai încălzit în cameră, potrivit Monitorul de Vrancea. Un tânăr din Franța a primit 4 luni de închisoare cu suspendare după ce a reușit să plece dintr-un supermarket cu un PlayStation 4 de 340 de euro, plătind doar 9 euro. Tânărul în vârstă de 19 ani a cântărit consola la raionul de fructe și legume unde a primit codul de bare care indica suma de plată de 9 euro. Apoi a plătit la o casă ”self service” și a plecat fără nicio problemă din magazin, citeaza Stirile ProTv. Omul Păianjen s-a căţărat, marţi, la ora locală 11.00, fără echipament de protecţie, pe o clădire înaltă de 213 metri, din Makati, Filipine. La finalul escaladei, francezul în vârstă de 56 de ani a fost arestat de autorităţile locale. Alain Robert a purtat o cameră ataşată pe casca pe care a avut-o în timpul căţărării care a transmis în direct întreaga ispravă, pe un canal de Internet. Căţărătorul urban deţine un record mondial pentru cele mai multe escalade pe clădiri înalte, finalizate cu o arestare. La finalul căţărării, Robert le-a declarat reporterilor că „existp două tipuri de nebunie: bună şi rea. Mă bucur că lumea vorbeşte despre mine ca fiind un tupeist şi jumătate”, potrivit Click.