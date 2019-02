Faze tari: Au făcut nuntă printre rafturile de la supermarket; Bărbatul care a corectat gratuit o treime din conţinutul Wikipedia; A primit peste 100.000 de mesaje de la femeia pe care a văzut-o o singură dată. Ce îi scria

Rochelle Taylor-Dubois, de 20 de ani, Port Stephens din New South Wales, Australia, a fost devastată când s-a trezit că fotograful profesionist pe care îl angajase nu s-a prezentat la nunta ei. Recent o femeie de profesie fotograf, s-a oferit să le facă pozele de nuntă. Aşa că şi-au pus hainele de mire şi mireasă şi au decis să meargă cu invitaţii la primul local liber ce le va ieşi în cale. Nu au mai avut curaj să facă rezervare. Însă mireasa a pierdut o geană artificială şi a trebuit să se ducă la cel mai apropiat supermarket să cumpere alte gene. Magazinul le-a oferit gratuit gene artificiale. De aceea s-au decis să facă petrecerea în supermarket, printre rafturi, potrivit Click.



În vârstă de 35 de ani, Steven Pruitt, angajat al Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierei din SUA, redactează şi corectează zilnic timp de câte trei ore articolele Wikipedia. Potrivit CBS, bărbatul a redactat o treime din paginile Wikipedia, iar numărul total al articolelor corectate de el este de trei milioane. În plus, 35.000 de articole au fost scrise în original de el. În prezent, în enciclopedia online se găsesc peste 5,7 de articole în limba engleză şi alte 3 millioane în alte limbi, toate scrise de voluntari, fiind al cincilea cel mai vizitat site din lume, citează Descoperă. O femeie de 33 de ani din Arizona a făcut o obsesie pentru un bărbat pe care l-a întâlnit o singură dată. Jacqueline l-a cunoscut pe omul de afaceri la o ”întâlnire pe nevăzute”. Încă de atunci bărbatul i-a spus că nu sunt compatibili şi că nu este interesat de o revedere. Se pare însă că femeia nu a acceptat refuzul şi a început să îi trimită zilnic mesaje. În decursul a zece luni bărbatul a primit peste 100.000 de mesaje, unele conţineau declaraţii de iubire, altele ameninţări cu moartea, potrivit Stirile ProTv. O tânără din Taiwan și iubitul ei au o poveste de viață demnă de un scenariu de film. Lin Xiaofen a suferit un accident de mașină în urmă cu 11 ani și a avut nevoie de transplant de sânge. Printre cei al căror sânge a fost folosit pentru a-i salva viața s-a numărat și cel al lui Lian Zhicheng, un bărbat cu care Lin are o relație în prezent, dar pe care l-a cunoscut la șase ani după accident. În timpul unei discuții cei doi au glumit gândindu-se cum ar fi dacă tânăra a primit chiar sângele actualului ei iubit, donator regulat de sânge. În urma unor verificări simple, cei doi au aflat că Lin chiar avea sângele lui Lian, potrivit Libertatea. Nick Aust, de 24 de ani, şi soţia sa, Zoe, de 27 de ani, din New Jersey, SUA, au făcut 33 de nunți, în 33 de țări, în 9 luni! Viața e prea scurtă ca să porți doar o dată rochia de mireasă, spun ei. De la această idee au plecat, când s-au gândit să facă poze de nuntă în 33 de locuri pe glob. Ei au decis să se îmbrace în rochie de mireasă şi costum de ginere şi să colinde lumea. Au ales cele mai frumoase destinaţii de pe planetă pentru a repeta nunta lor, începând din ianuarie 2018. Printre locurile unde s-au pozat ca miri s-au numărat: Marele Zid din China, Muntele Everest, Turnul Eiffel din Paris, Catedrala Sagrada Familia din Barcelona, potrivit Click