Faze tari: Nu vrea iubită că are 12.000 de păpuşi Barbie; O femeie a primit o sumă uriașă pe o vază pe care o primise de la mătușa ei. A ținut-o în pod 20 de ani fără să-i știe valoarea; Omul din spatele oului de pe Instagram explică cum a început totul

Jian Yang, de 39 de ani, din Singapore, a intrat în Cartea Recordurilor şi este invidiat de orice fetiţă de 12 ani. El este director financiar la o companie internaţională şi munceşte din greu pentru un salariu uriaş. A început să colecţioneze păpuşi din copilărie şi recent a ajuns la 12.000. Cel mai mare colecţionar de Barbie din lume a petrecut trecerea în noul an chinezesc în compania celor 12.000 de jucării care i-au umplut vila până la saturaţie. Păpuşile create de compania americană Mattel împlinesc în acest an 60 de ani de la lansarea oficială pe piaţă, scrie Click. Acum 20 de ani, femeia din China a primit vaza din partea mătușii sale, o profesoară din Shanghai. Obiectul primit a stat în podul casei de atunci, fără să i se acorde vreo importanță. Ajunsă în nevoie de bani, femeia a trimis o fotografie cu vaza la casa de licitaţii Bearnes, Hampton and Littlewood, din Exter, potrivit mirror.co.uk. Astfel, femeia a aflat că vaza are o valoare extrem de mare, fiind realizată pentru împăratul Qianlong, undeva între anii 1780 şi 1790. Vaza a fost scoasă la licitație pentru suma de 586.000 de lire sterline și a ajuns în mâinile unui colecţionar chinez, scrie Libertatea. Omul responsabil este Chris Godfrey, un tânăr de 29 e ani ce lucrează la agenția de publicitate The & Partnership din Londra. A aflat de fotografia lui Kylie Jenner și că era cea mai apreciată de pe Instagram și s-a gândit dacă nu cumva „ceva universal ca un simplu ou ar putea depăși acel record”. El a fost ajutat de alți doi prieteni, iar de Super Bowl a fost dezvăluit și motivul real din spatele fotografiei. Coaja oului a început să se crape cu câteva zile înaintea celebrului meci de fotbal american și de Super Bowl a fost dezvăluit faptul că oul s-a crăpat din cauza presiunii pe care a simțit-o după ce a devenit viral și „cum i-a fost afectată sănătatea mentală”, potrivit Playtech. După aproape 10 ani de muncă, specialiştii din Egipt au reuşit să repare şi să restaureze mormântul faraonumul Tutankhamon. Dintre toate imaginile cu mormântul, cele mai importante prezintă chipul mumificat şi picioarele faraonului. Corpul mumificiat al lui Tutankhamon, ce a murit la vârsta de 18 ani, a fost învelit în pânză şi aşezat într-o cutie de sticlă cu climat controlat, în interiorul mormântului său subteran, scrie Mail Online. Încăperea se află în Valea Regilor, de pe malul vestic al Nilului, citeaza Descopera. Este important să ții cont de termenul de valabilitate atunci când cumperi și folosești un produs alimentar, dacă nu vrei să riști să te trezești cu probleme de sănătate. Există însă și câteva alimente care nu expiră niciodată. Dacă sunt depozitate corect, ele pot fi consumate ani întregi și nici nu-și vor pierde proprietățile și valorile nutriționale. Când este ferit de razele directe ale soarelui, oțetul de mere își păstrează proprietățile și poți fi sigur că nu va expira niciodată. Mierea își poate schimba culoarea și se poate zaharisi, dar mierea este bună pentru consum chiar și după sute de ani, atunci când este depozitată într-un recipient închis ermetic, potrivit Click.