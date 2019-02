Faze tari: Trăieşte cu patru porci, la etajul 9; O mireasă din Kuweit a cerut divorț la 3 minute după căsătorie. Ce i-a făcut mirele; Lupi filmaţi când se joacă în zăpadă, într-o pădure din Parcul Natural Porţile de Fier

Groh sau guiţ! Astea sunt cele mai întâlnite sunete din apartamentul lui Jenny Tsai, de la etajul nouă. Tsai locuieşte împreună cu iubitul ei şi patru porci de aproape 100 de kile fiecare în oraşul taiwanez Taichung. Porcii sunt răsfăţaţii familiei şi mănâncă biscuiţi speciali, sunt scoşi la plimbare în parc şi urcaţi cu liftul. Poartă hăinuţe tricotate manual, dorm în pat pe saltele pufoase şi sunt îngrijiţi de parcă ar fi nişte copii. În noaptea de 5 spre 6 februarie, când s-a intrat în Anul chinezesc al Porcului de pământ, toţi vecinii au făcut coadă la uşa lui Tsai, potrivit Click. La 3 minute după ce i-a promis iubire veșnică un mire din Kuweit și-a făcut mireasă ”proastă” iar aceasta a cerut anularea căsătoriei. Cazul a fost numit cel mai rapid divorț din istoria Kuweit-ului. Potrivit platformei de știri arabe Q8 News, în luna ianuarie, anul acesta, un cuplu din Kuweit a divorțat la 3 minute după ce și-au spus ”da”. Mai exact, după semnarea contractului de căsătorie la un tribunal, mireasa s-a împiedicat la ieșire. Mirele a făcut-o ”proastă” iar femeia, fără să stea mult pe gânduri, s-a întors în tribunal și a cerut anularea contractului, potrivit Stirile ProTv. În această perioadă, rangerii Parcului Natural Porţile de Fier monitorizează permanent carnivorele mari din parc prin acţiuni în teren. O haită de lupi a fost surprinsă de camerele de monitorizare într-o ipostază cu totul inedită: se joacă în zăpadă. Prădători foarte eficienţi şi şireţi, lupii sunt văzuţi foarte rar în libertate. Lupul este un carnivor care trăieşte în haită şi are un rol important în menţinerea unor ecosisteme natural sănătoase. Lupii au simţuri foarte dezvoltate, un miros deosebit de fin, auzul şi văzul foarte dezvoltate, permiţându-I să vâneze ziua şi noaptea, potrivit Adevarul. Un bărbat din Baia Mare a fost prăduit de propria menajeră. Tânăra în vârstă de 26 de ani nu s-a putut abține și i-a furat din casă un telefon în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Poliția a început, deja, o anchetă. Proprietarul avea toată încrederea în tânăra respectivă şi era foarte mulţumit cum lucrează, fiindu-i greu să le spună poliţiştilor că este posibil ca ea să-i fi furat telefonul, scrie Cancan. Oficialii din Noua Zeelandă au observat săptămâna trecută un delfin cu bot gros îndoliat care îşi căra puiul mort în Bay of Islands din Noua Zeelandă. Observarea iniţială a puiului, despre care se credea că a fost avortat, a avut loc marţea trecută, iar animalul adult prezintă „un puternic comportament de afecţiune maternă”, precum „purtarea puiului pe spate”, au precizat cei de la Department of Conservation (DOC) din Noua Zeelandă. „Mama suferă şi are nevoie de spaţiu şi timp”, a precizat Catherine Peters de la DOC, scrie Descopera.