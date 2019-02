Faze tari: Explicaţia hoţului beat din Slatina, găsit adormit în magazinul pe care l-a spart; Dronele minuscule care vor schimba radical războaiele

Alcoolul îţi dă curaj, dar nu şi minte. O demonstrează un tânăr din Slatina care, încurajat de prea multe pahare, a spart un magazin şi a adormit la locul faptei. A fost prins de jandarmi, blocat cu capul într-un geam. Tânărul de 23 de ani a rămas cu capul blocat într-un geam pe care singur l-a spart. A încercat să fugă de jandarmi, dar a greşit ieşirea, scrie Observator În 2018, Statele Unite ale Americii au alocat puțin sub 700 de milioane de dolari pentru apărare. După mai mult de patru ani de experimente și evaluări, armata americană trimite nano-drone unităților militare. Acestea vor schimba complet modul în care armata ar acționa pe câmpul de luptă, scrie Playtech . Oamenirea a învăţat să călătorească în spaţiu, să eradicheze boli şi să înţeleagă natura la nivelul particulelor fundamentale. Deşi am obţinut toate aceste realizări, până acum nu am reuşit să înţelegem cum apare conştienţa în creier. Deşi cercetătorii încearcă de secole să înţeleagă conştienţa, până acum aceasta a rămas una dintre cel mai importante întrebări fără răspuns ale neuroştiinţei moderne, scrie Descoperă.ro Un profesor de țară din Rusia a inventat o maşină “cu un cal putere”, singura din lume, pretinde el. A scos motorul de la un bătrân Moskvich, i-a pus în schimb o oişte şi a înhămat singurul cal din sat, o iapă mai precis. În loc de volan, are hăţuri pe dreapta, “ca maşinile din străinătate!”, explică el hâtru, potrivit Știrile Protv În ziua de astăzi, cele mai populare jocuri pentru PC fie sunt jucate online, fie au nevoie de o conexiune online pentru a funcţiona, chiar dacă le joci acasă, de unul singur. Din cauza acestei lumi a gaming-ului mereu online, au apărut nişte produse de nişă pentru gaming, precum routerele dedicate, scrie Adevărul