Faze tari: Momentul în care o jurnalistă britanică s-a dezbrăcat live la TV; Un călugăr bistrițean propovăduiește cuvântul Domnului pe rețelele de socializare și are un număr uriaș de enoriași „virtuali”; Prima carte pornografică din Marea Britanie a fost descoperită. Experiențe sexuale șocante

Rachel Johnson, o jurnalistă britanică, sora fostului primar al Londrei, Boris Johnson, s-a dezbrăcat de bluză și a rămas pe jumătate goală în cadrul unui talk show la canalul Sky News. Gazda emisiunii de tip talk show The Pledge de la Sky News i-a transmis jurnalistei Rachel Johnson în timpul unor dezbatere despre Brexit că lumea o va băga în seamă doar dacă își dă jos hainele. A fost momentul în care Rachel Johnson s-a dezbrăcat, potrivit Stirile ProTv.



Mulţi l-au crezut pe arhitectul canadiano-american Frank Gehry un nebun frumos al unor timpuri moderne, în care oţelul şi ”materialele” fluide făceau posibile orice forme în materie de construcţii. El a vrut să creeze ”ceva memorabil” atunci când a acceptat să preia proiectul clădirii pentru Clinica Medicală Lou Ruovo pentru Sănătatea Creierului, de lângă Las Vegas, situată în statul american Nevada. Centrul a fost inaugurat în 2010 şi de atunci şi până în prezent a fost folosită drept exemplu pentru simplul motiv că ”ajută memoria pacienţilor” şi are efecte pozitive în rândul bolnavilor de boli degenerative ale creierului cum ar fi Alzheimer şi demenţă, scrie Click. Călugărul Ioan Danci, care a studiat Teologia la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, provine dintr-o familie cu cinci copii. El a decis să-și facă un cont pe Facebook, unde a postat diverse mesaje cu conținut religios, a dezvăluit bistriteanul.ro. Numărul distribuirilor a fost uriaș, la fel și cel al prietenilor virtuali. El a strâns aproape 60.000 de prieteni pe Facebook! Ioan Danci face și spovedanii după un model mai puțin tradiționalist, departe de biserică, scrie Libertatea. Memoirs of the Life of Miss Fanny Hill, The Career of A Woman of Pleasure", "Memoriile domnișoarei Fanny Hill, sau cariera unei femei a plăcerilor trupești", n.r., este, se pare, prima carte pentru adulți din Marea Britanie. A făcut vâlvă, la vremea sa, dar promite să nască destul de multe controverse și în zilele noastre. Cartea, care a văzut lumina tiparului în îndepărtatul 1749, a fost scrisă de John Cleland. Aceasta a fost descoperită într-o cutie veche de țigări și spune povestea unei adolescente orfane, din Lancashire, care pleacă la Londra pentru a lucra ca prostituată, potrivit Realitatea.net. Rosemary Norwood, de 70 de ani, şi soţul ei Sean Cadman, de 71 de ani, din Tasmania, Australia, au avut un şoc când au descoperit în grădina lor o ditamai varza. Femeia a scos-o din pământ cu greutate pentru că frunzele ei aveau diametrul de peste 120 de centimetri şi cântărea peste 5 kg. ”Avem noroc cu pământul acesta fertil. Însă nu am avut niciodată o varză de dimensiunile acesteia”, a declarat pentru ”Daily Mail Australia” pensionara. După ce au pozat ”monstrul”, Cadman a tăiat varza şi a făcut o salată pentru musafiri. Cei doi australieni au început să cultive varză creață din aprilie 2018. Pentru toată lumea a fost un miracol că a supravieţuit ”poftei” cangurilor care îşi fac veacul în zonă, scrie Click.