Faze tari: ​​A fost inventată casca pentru vise plăcute; Cercetătorii au îmbrăcat caii în costume pentru a afla de ce au zebrele dungi; Povestea “Regelui Ciolanului” din România

Compania franceză Dreamlight a dat lovitura după ce a lansat la Salonul Consumatorilor de Electronice din Las Vegas, de la începutul acestui an, casca specială care garantează un somn odihnitor şi vise frumoase. Dispozitivul costă între 60 şi 300 $ şi este ideal pentru cei care suferă din cauza schimbării fusului orar. Reprezentanta companiei, Angela Miao, a explicat că DreamlightPro (n.r. aparat similar „căştii” folosite la realizarea electroencefalogramei) a fost testat cu succes pe 50 de voluntari care aveau probleme din cauza insomniilor. Rezultatele au fost miraculoase, scrie Click. Modelul de pe blana a trei specii de zebră din Africa a reprezentat pentru cercetători o curiozitate biologică timp de zeci de ani. În prezent, cercetătorii au adăugat noi informaţii aceste curiozităţi după ce au îmbrăcat caii în haine cu acelaşi model dungat. Rezultatele studiului arată că dungile de pe blana zebrei le ajută să scape de muşte. Ideea nu este nouă, însă specialiştii nu au aflat cu siguranţă care este mecanismul ce se află la baza fenomenului, scrie Descopera. Maestrul bucătar povestește că şi-a înregistrat marca “Regele Ciolanului”, după ce clienţi din toată ţara l-au lăudat pentru felul în care realizează acest preparat. “Numele Regele Ciolanului a pornit de la clienţi, pentru că am făcut un produs bun şi atunci au zis clienţii că numai regele a mâncat ceva atât de bun, cum este ciolanul nostru. Asta a fost în 1993. Atunci nu am avut marca înregistrată, în 2007 am înregistrat marca", a spus el potrivit Stirile ProTv.



Jean Taylor din Wigan a povestit pe o rețea de socializare că inițial s-a simțit ridicol să meargă la medic doar pentru că avea unghiile curbate și a preferat să creadă că sunt o moștenire genetică de la mama ei, care și-a pierdut o parte din plămân din cauza cancerului, și nu i-a dat nicio clipă de gândit faptul că având unghiile la fel, ar putea avea și aceeași boală ca ea. Asta până într-o zi când fiica lui Jean Taylor a insistat ca femeia să meargă la o consultație. Medicii au recunoscut acest mic simptom al cancerului pulmonar și au supus-o unor investigații amănunțite, potrivit Unica. Masca de faţă organică realizată din spermă de taur a fost lansată în Londra, în 2009 şi încă se bucură de un real succes. Cameron Diaz este una dintre vedetele care apelează la ea. Sperma e bogată în proteine şi atunci când este combinată cu un extract din katera devine cel mai bun balsam de păr. Substanţa este importată din Noua Zeelandă şi un tratament costă de la 500 $ în sus. Pentru a se vedea rezultatele, tratamentul trebuie început cu 3-4 luni înainte. Un alt tratament preferat de vedete este cel cu celule stem prelevate din prepuţul bebeluşilor, care sunt importate din Coreea de Sud. Aceste celule sunt aplicate pe piele după ce aceasta a fost tratată cu un ser epidermic ce conţine un factor de re-generare rapidă, potrivit Click.