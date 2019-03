Faze tari: O specie de rechini ar putea ajuta la construirea unor avioane mai rapide; Descoperirea care revoluţionează ştiinţa materialelor; Cele mai ciudate mașini de la Salonul Auto de la Geneva.

Cercetătorii de la două universități americane au studiat solzii rechinilor, în încercarea de a proiecta drone, avioane și turbine eoliene mai eficiente. Pielea rechinilor e acoperită de mii solzi care au formă de dinți. Acestea au făcut obiectul numeroaselor studii legate de aerodinamica, scrie Playtech Fizicienii de la University of Sheffield au descoperit că atunci când materialele anatomice subţiri sunt puse unul peste celălalt, proprietăţile lor se schimbă, apărând un material cu proprietăţi noi. Descoperirea deschide calea pentru realizarea unor noi materiale şi nanodispozitive, scrie Descoperă.ro Bolizi de milioane de dolari, maşini electrice şi apariţii care de care mai impresionante. Toate se găsesc la Salonul Auto din Geneva, unde jurnaliştii BBC au încercat să răspundă la o întrebare: care e cel mai ciudat autoturism expus în oraşul elveţian? Răspunsul, în materialul prezentat de Digi24 Visele urâte par să contribuie la o mai bună gestionare a vieţii afective, cele două componente influenţându-se reciproc. Abordările psihanaltice şi cele propuse în domeniul neuroştiinţei încearcă să pătrundă misterul activităţii onirice în interacţiunea sa cu emoţiile, scrie Adevărul O echipă internaţională de cercetători, inclusiv biologi de la University of Maryland, a găsit că cel puţin patru specii de viermi marini cu corpul plat au dezvoltat independent capacitatea de a-şi recreşte capul după amputare. În acest studiu, care a fost publicat pe 6 martie în Proceedings of the Royal Society B, s-au realizat analize pe 35 de specii de viermi, scrie Descoperă.ro