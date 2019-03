Faze tari: Cele mai şocante poveşti de amor din comunism; Proteste în Italia. Doi bărbați, achitați de acuzația de viol pentru că victima era ”urâtă”; Cinci lucruri pe care nu le știai despre internet! Care a fost primul produs comandat online și când a ajuns netul în spațiu

Corina Chiriac a făcut mult timp naveta în Republica Cehoslovacia, țara natală a iubitului ei, atât pentru concerte, cât și pentru a se întâlni cu el. Nu a fost să fie însă nici de data aceasta, unii speculând că la originea rupturii s-ar fi aflat oficialii comuniști de la București. Corina Chiriac a ajuns totuși în fața altarului mult mai târziu, în SUA, în 1993, cu un bărbat mult mai tânăr decât ea, afaceristul Virgil Anastasiu (58 de ani). Gimnasta de nota 10 Nadia Comăneci (57 ani) și regretatul interpret de folclor Ion Dolănescu au fost personajele principale într-o poveste de dragoste ca în filme. Pe vremea când gimnasta de aur avea 25 de ani s-a îndrăgostit de chipeșul Dolănescu, iar relația lor ar fi durat aproape patru ani, potrivit Click. Decizia unui tribunal din Italia din 2017, dar dezvăluită abia acum, a provocat proteste din partea oamenilor, care s-au adunat marți în fața sediului instituției din Ancona. Potrivit New York Post, nemulțumirile au fost provocate de faptul că doi bărbați au fost absolviți de acuzația de viol după ce judecătorii au decis că victima era ”prea masculină” ca să fie dorită de atacatori. Aproximativ 200 de protestatari s-au strâns la inițiativa unor femei, care s-au declarat revoltate de opinia judecătorilor, care crede că o femeie ”băiețoasă” nu ar putea fi victima unui viol, scrie Stirile ProTV.



În 12 martie 1989, pe când era la laboratorul de fizică nucleară CERN, din Elveția, Tim Berners-Lee a inventat protocolul numit World Wide Web, internetul așa cum e cunoscut și folosit astăzi. Tot el a inventat și primul browser de internet. Pe 20 decembrie 1990, același Tin Berners-Lee a creat primul website, care a fost făcut public aproape un an mai târziu, pe 6 august 1991, la adresa https://info.cern.ch. Site-ul a fost actualizat în ultimii ani, dar mai păstrează câteva imagini de la început. Internetul a crescut rapid din anii 90 încoace, iar acum este parte integrantă din viața noastră. În fiecare minut se realizează pe internet tranzacții în valoare de 996.956 de dolari, potrivit Libertatea. Jurnaliştii de la Business Insider au găsit două brevete de la Memphis Meats, o companie care doreşte să creeze carne în laborator care are finanţare de la Bill Gates şi Richard Branson. Brevetele se referă la posibilitatea de a „creşte ţesut real de pui şi de vită” folosind tehnica de editare genetică CRISPR. „O aplicaţie este de a crea muşchi scheletic pentru consumul alimentar folosind celule de la specia de găină Gallus gallus; alta este de a crea ţesut de la specia de vită Bos taurus”, scrie într-un brevet al Memphis Meats, potrivit Descopera.



Kane Tanaka din Fukukoa, Japonia, a fost recunoscută, recent, de Cartea Recordurilor, drept cea mai vârstnică pământeană. Femeia, de 116 ani. spune că îşi menţine mintea lucidă studiind matematica. Bătrâna susţine că datorează longevitatea poftei sale de mâncare aprige şi faptului că îi plac dulciurile, cafeaua şi băuturile acidulate. Tanaka este a şaptea dintre cei opt copii ai părinţilor săi, scrie Click.