Faze tari: Facebook explică de ce nu a șters live-ul cu atacul din Noua Zeelandă; Roverul Opportunity al NASA a realizat o ultimă panoramă 360 de grade înainte de întreruperea contactului cu Pământul; Traficul site-urilor pentru adulţi a crescut în timpul căderii Facebook şi Instagram, iar căutările surprind

Del Hall din Ohio si-a anuntat prietenii de pe retelele de socializare ca va renunta la orice fel de mancare si va consuma doar bere timp de o luna ca sa slabeasca. Multi l-au considerat nebun, mai ales ca berea nu este exact cea mai indicata in privinta luptei cu kilogramele in plus. El a facut-o oricum, iar dupa prima saptamana a slabit peste 6 kilograme, scrie Sport.ro