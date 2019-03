Faze tari: Descoperire șocantă într-un bagaj, pe aeroportul Schönefeld din Berlin; De 14 ani, ea nu mânca decât hamburgeri la cină! Ce a făcut să scape de dependenţă; Motivul pentru care ministerul olandez interzice dansul, conferinţele şi fotocopiatul pentru funcţionarii publici

Un bărbat a încercat să introducă ilegal în Germania mai multe broaște țestoase, ascunse în cutii de prăjituri. Individul din Cairo a fost oprit de personalul aeroportului Schönefeld din Berlin. Bărbatul a încercat să introducă vietățile în Berlin, însă angajații care se ocupă cu paza și supravegherea aeroportului l-au oprit, scrie The Independent. Broscuțele erau ascunse într-o cutie de prăjituri, cu carapacele vizibile, potrivit Stirile ProTv. Adolescenta Caitlin Braithwaite, în vârstă de 16 ani, din Whitnash, Warwickshire , Marea Britanie, nu mănca decât hamburgeri la cină, de 14 ani. Un expert în hipnoză a reuşit să o salveze de bizara dependenţă. Fata spune că, în timpul în care era dependentă de hamburgeri, fructele şi legumele îi făceau greaţă. Împreună cu hamburgerii, nu putea să mănânce nici măcar cartofi. Mama adolescentei, Lorna, de 36 de ani, a decis să apeleze la hipnoză ca s-o scape de obsesia pentru hamburger. Ea povesteşte că nu putea merge cu fiica la restaurant până ce nu se asigura că sunt hamburgeri pe meniu, scrie Click. Ministerul de externe a emis un memorandum prin care explică mai multe măsuri de siguranţă. Printre acestea, se numără interzicerea amplasării prea multor hârtii pe fotocopiatoare, aranjarea prea multor scaune în sălile de conferinţe şi instalarea dulapurilor grele sau a seifurilor în birouri, scrie Mediafax. Regele Willem-Alexander este cel care a deschis oficial clădirea din Haga, în noiembrie 2017, în urma unor lucrări ample de renovare. Cu toate acestea, reclamaţii faţă de situaţia clădirii au fost înregistrate imediat după renovare, potrivit Descopera. Doi crescători de porumbei din Belgia au dat lovitura. Unul dintre exemplarele lor tocmai a fost adjudecat la licitație pentru o sumă incredibilă, peste un milion și 250 de mii de euro. Un chinez, probabil foarte bogat, a ținut morțiș să-l aibă pe Armando - acesta e numele porumbelului vedetă - și nu s-a uitat la bani. Precedentul record mondial era de ... “numai” 400.000 de euro, potrivit Stirile ProTv. Un bărbat din Brăila, care suspecta că soția sa are o aventură, a instalat în baie o cameră de luat vederi. Dar dispozitivul nu a fost instalat în baia sa, ci în cea a socrilor lui, iar viața bărbatului s-a schimbat total când a intrat soacra sa în încăpere. Soțul gelos bănuia că soția îl înșeală, iar baia părinților ei este locul ei preferat de „aventuri”. Nu a reușit să o prindă în „flagrant” fiindcă mama femeii a descoperit camera de luat vederi și a sesizat poliția, potrivit Obiectiv.br citat de Unica.