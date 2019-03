Faze tari: Salvat de la moarte de un smartphone; A «asfaltat» aleile cu dopuri de plastic; Polițist pe motocicletă, dansând în mijlocul intersecției de la Casa Poporului

New York Post a relatat un caz care a avut loc în New South Wales, Australia, în care un bărbat de 43 de ani a fost în pericol de moarte atunci când un agresor a încercat să îl atace cu un arc cu săgeţi. Victima a încercat să îl fotografieze pe atacator cu telefonul mobil, iar acest moment s-a dovedit a fi critic pentru viaţa sa. Atacatorul a lansat săgeata direct spre capul lui, însă telefonul a reuşit să oprească săgeata, victima scăpând doar cu o zgârietură la nivelul feţei, potrivit Descopera. A fost şofer pe maşina de gunoi şi n-a suportat niciodată murdăria! După ce s-a pensionat de la Serviciul de Salubritate, Daniel Ciucă, din Craiova, şi-a uimit vecinii cu inventivitatea sa. El a acoperit aleile pline cu noroi din faţa blocului cu covoraşe realizate din dopuri de plastic. S-a ocupat ani la rând de curăţenia oraşului şi nu renunţă la lupta cu murdăria nici la pensie! Şofer pe maşina de gunoi, craioveanul Daniel Ciucă a început să strângă dopuri şi PET-uri de diferite dimensiuni, pentru a pune în practică o idee năstruşnică. După ce ieşit la pensie, olteanul s-a apucat de treabă, lăsându-i pe vecini şi pe trecători cu gura căscată. El a făcut alei din mii de capace, apoi a realizat gărduleţe din sticle de plastic, scrie Click. Un polițist pe motocicletă a fost surprins dansând în ritmul muzicii în București, în apropierea Casei Poporului. Filmarea a fost făcută de un alt participant la trafic și a fost distribuită chiar de către Ministerul Afacerilor Interne. Imaginile au devenit virale, iar polițiștii din structura centrală au avut cuvinte admirative la adresa agentului aflat în misiune. La fel ca și majoritatea utilizatorilor de Facebook care au lăsat comentarii. „Când iubești ceea ce faci, nu simți niciodată că muncești! O duminică frumoasă să aveți!” au scris polițiștii care se ocupă cu imaginea online a Ministerului Afacerilor Interne, potrivit Libertatea.



Jack Fada, în vârstă de 27 de ani, lucrează în construcții și, după program, s-a oprit la o terasă din orașul lui. În timp ce stătea la masă a observat cum un bărbat fără adăpost s-a oprit să ceară bani celor de la terasă. Unul din tinerii aflați la mese a vrut să îl ajute, dar și-a dat seama că nu are bani cash, așa că i-a dat omului cardul lui și codul PIN ca să scoată 20 de lire. Cei din jur s-au așteptat ca cerșetorul să dispară cu cardul, însă, spre surpriza tuturor el s-a întors la scurt timp. I-a dat tânărului generos cardul înapoi și o chitanță care dovedea ce sumă a scos de la bancomat, scrie Unica. Femeia de 51 de ani, pe numele ei Zeng, a devenit obsedată de un stil de viaţă sănătos, până în punctul în care a dorit să încerce metode absolut neconvenţionale, scrie odditycentral.com. În data de 22 februarie 2019, Zeng a făcut un suc din 20 de fructe diferite, pe care, în loc să-l bea, a decis să şi-l injecteze în vene, folosind o perfuzie. Ulterior, femeia a suferit o infecţie severă, care i-a afectat ficatul, rinichii şi inima şi medicii s-au temut că organele sale vor ceda unul câte unul, urmând a se instala septicemia. Doctorii au plasat-o pe Zheng la dializă, pentru a-i curăţa sângele şi i-au injectat agenţi de curăţire, dar şi antibiotice. Norocul i-a surâs pacientei şi aceasta s-a pus pe picioare în următoarele cinci zile, potrivit Descopera.