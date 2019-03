Faze tari: O fetiţă româncă învaţă copiii lumii să se spele pe dinţi; Două eleve, exmatriculate după ce au adus alune la școală. „Puteau fi consecințe fatale”; Mister rezolvat după 30 ani. De unde apăreau constant telefoane Garfield pe plaje din Franța

Alexandra McDonald, în vârstă de 16 ani și prietena ei Maddie Colly de 17 ani au fost exmatriculate pentru 20 de zile, după ce au pus mai multe alune pe catedră, potrivit Metro. Fetele știau că profesoara lor este alergică la alune și au încercat să îi facă o glumă. „În urma unei anchete interne, am decis să le excludem temporar pe cele două studente, din cauza incidentului extrem de periculos, care ar fi putut avea consecințe fatale”, a spus purtătorul de cuvânt al școlii potrivit Stirile ProTv.



Iulia Manole, o fetiţă de 8 ani din Hunedoara, a fost premiată de juriul de la New York pentru cel mai bun desen realizat în urma lecţiilor de igienă orală învăţate în cadrul unui program şcolar susţinut de o companie de produse de igienă orală. Acest program oferă şansa copiiilor cu vârste între 6 şi 9 ani de a concura în cadrul competiţiei internaţionale de desene My Bright Smile™, punând într-o formă creativă informaţiile învăţate. Anual, cele mai bune 12 desene din întreaga lume sunt premiate şi selectate pentru a fi incluse într-un calendar global. Pentru a treia oară consecutiv, România ocupă un loc în acest calendar, de data aceasta cu ajutorul Iuliei, potrivit CSID. Un schelet uman a fost găsit în beciul clădirii unui han din Buhuşi, judeţul Bacău, care datează din anii 1400. Poliţiştii au început o anchetă, oasele fiind la expertiză, transmite Mediafax. Purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Gabriela Ciobanu, a declarat, vineri, corespondentului Mediafax, că în acest caz s-a deschis dosar penal pentru moarte suspectă, dar nu există suspiciuni cu privire la săvârşirea recentă a unei infracţiuni, potrivit Descopera Timp de 30 de ani, apariția misterioasă a unor telefoane de plastic cu chipul renumitului personaj Garfield pe plajele din vestul Franței i-a pus pe jar pe localnici, dar și pe turiști. Mergând pe firul poveștii, aceștia au descoperit că o navă a eșuat în apropierea țărmului, iar după îndelungi căutări a fost găsit un container într-o peșteră de pe fundul apei care conținea alte telefoane cu Garfield. Deși oamenii au aflat motivul pentru care aceste telefoane au apărut pe plaja lor timp de atât de mulți ani, problema nu a fost rezolvată, deoarece containerul respectiv se află într-un punct inaccesibil, astfel că nu poate fi golit, potrivit Stirile ProTv.



Dacă vrei să experimentezi la prima mână viața banală dintr-o suburbie rusească post-sovietică, acesta este jocul pentru tine. Jocul se numește „It’s Winter” și a fost creat într-o colaborare a lui Alexander Ignatov, dezvoltator de jocuri, cu poetul Ilia Mazo. Noul joc te lasă să experimentezi banalitatea unei vieți dintr-un bloc liniștit, în timpul nopții din iarna rusească. Creatorii spun că genul jocului ar putea fi clasificat drept un 3D trist sau tristețe rusească post-sovietică, potrivit Playtech.