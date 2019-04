​Faze tari: ​Un copil de 3 ani a blocat iPad-ul tatălui pentru următorii 48 de ani. Cum a “reușit”; Un american renunţă la alimente solide şi trăieşte doar cu bere timp de 46 de zile; Un bogătan vrea să transforme PUBG în realitate, pe o insulă pustie

Evan Osnos, angajat al publicației The New Yorker, a lansat un apel pe Twitter pentru a fi ajutat să deblocheze tableta. Acesta a povestit că fiul său de numai trei ani a introdus în mod repetat parola greșită, astfel că, la final, pe ecranul tabletei a apărut un mesaj prin care utilizatorul era rugat să încerce din nou după 25.536.442 de minute, echivalentul a 48 de ani, informează CNN potrivit Stirile ProTv.



O persoană care a ales să rămâna anonimă a publicat un anunț pe Hush Hush, marketplace de lux, și vrea să cumpere o insulă privată unde să facă o arenă de battle royale. Acestă persoană a fost inspirată de jocurile populare ca PUBG, Fortnite și Apex Legends și vrea să aducă 100 de persoane pe acestă insulă, iar cel care supraviețuiește ar câștiga 100.000 de lire sterline. Din fericire, în acestă luptă nu se vor folosi arme reale, ci arme de tip airsoft, iar loviturile vor fi detectate de o armură sensibilă la atingere, potrivit Playtech. Un american din Ohio, SUA decide să renunţe la mâncare solidă şi să înceapă o dietă bazată strict pe bere, timp de 46 de zile, cu ocazia Postului Mare respectat de creştini, relatează Oddity Central. Ideea nu este neapărat nouă. El s-a inspirat de la călugării germani dintr-un mic ordin numit „Paulaner“ din secolul al XVII-lea, care se presupune că au supravieţuit numai cu bere neagră „doppelbock”. Pentru aceşti călugări, berea mai era supranumită şi „pâinea lichidă” din cauza nivelului ridicat de carbohidraţi pe care le conţine, potrivit Adevarul.



Tatiana are 32 de ani, un soţ şi copii şi o pasiune apoape bolnăviciosă pentru tot ce ţine de universul păpuşilor Barbie. Femeia, care susţine că nu are timpul necesar pentru a se întâlni cu prietenii, a cheltuit 120.000 de lire sterline din dorinţa de a arăta precum celebra păpuşă, iar în casa sa se află mai mult de 1.500 de figurine Barbie. Rusoaica a dezvăluit publicaţiei britanice thesun.co.uk faptul că hobby-ul pe care îl are nu îi permite să se ocupe de nimic altcev, necesitând toată energie pe care ea o posedă potrivit Click. Imagini șocante au fost filmate pe o stradă din Coventry, Marea Britanie, unde un tânăr a avut curajul să se lupte cu un hoț de mașini, înarmat. Ryan Walsh, 24 de ani, a fost atacat la scurt timp după ce și-a lăsat mașina în fața casei lui, însă, în ciuda faptului că hoțul era înarmat, băiatul s-a luptat minute în șir cu acesta și a încercat să-l împiedice să fugă cu mașina sa. La un moment dat, Ryan îl scoate cu forța pe hoț din mașină și îl pune la pământ, la scurt timp venind în ajutorul său și alți participanți la trafic, potrivit Stirile ProTv.