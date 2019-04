Faze tari: O nouă specie de crocodil preistoric a fost descoperită în Bazinul Haţeg; Părinții obsedați de „Game of Thrones” își numesc copiii după personajele din serial. Care sunt cele mai la modă nume; Un bărbat își dă părinții în judecată pentru că i-au aruncat colecția pornografică

. Conform autorităților din SUA, numele eroilor din filmul „Game of Thrones” au devenit foarte la modă. „Arya” a ajuns pe locul 135 în topul celor mai populare 1.000 de nume pentru fete încă din 2017. În același an, numele „Khaleesi” a ajuns pe poziția pe poziția 630 în topul celor mai comune nume. Jasmine Estrada, o femeie în vârstă de 38 de ani, din Miami, a explicat de ce i-a dat acest nume fetei sale care acum are cinci ani, conform libertatea.ro