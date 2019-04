Faze tari: Selfie-ul cu gorile devenit viral pe rețelele sociale. Cum au pozat animalele; Nu-i aşa că-s minunate pălăriile lor ciudate?; Un bărbat din Statele Unite a stabilit un nou record la cules de trifoi cu patru foi

Un selfie a devenit viral pe rețelele sociale datorită poziției amuzante a gorilelor care au apărut în imagine. Cele două gorile au „pozat” relaxate alături de pădurarii care le-au salvat pe când erau doar niște pui. Fotografia a fost surprinsă la „orfelinatul gorilelor” din parcul Național Virunga în Congo, unde animalele au crescut după ce braconierii le-au ucis familia, scrie BBC. Reprezentanții parcului natural au explicat că gorilele și-au imitat îngrijitorii, în timp ce-și făceau poze. Animalele îi consideră pe îngrijitori drept părinții lor, potrivit Stirile ProTv.



Nebunie maximă la New York! Sute de americani au inundat străzile defilând cu fel de fel de ciudăţenii montate pe creştet. Unii şi-au pus torturi, alţii au montat veritabile salate de sezon cu boruri largi, iar unii au defilat cu vechile pălării purtate de Halloween. Parada de Paşte de la New York e o veritabilă provocare pentru designerii vestimentari amatori care au prilejul de a-şi arăta viziunea artistică îmbrăcându-se în cele mai bizare moduri cu putinţă. Nici animalele de companie nu au scăpat necostumate. Nu mai puţin de 100 de pudeli, chihuahua şi shih-tzu au defilat prin centrul metropolei mândri că stăpânii le-au pus pe creştet ciudăţenii, scrie Click. Fred Reissman, un bărbat din orașul Mooresville, și-a propus inițial să bată recordul pentru cei mai mulți trifoi cu patru foi culeși într-o oră. Acesta a fost stabilit anul trecut o fetiță de 10 ani din statul american Virginia, care a strâns 166 de trifoi în 60 de minute. Americanul a decis să strângă cât mai mulți trifoi în opt ore. Guinness nu are omologat în prezent un record pentru cei mai mulți trifoi culeși într-un interval de opt ore, însă a stabilit un prag minim de 200 de trifoi pentru tentativa lui Reissman. Bărbatul a reușit să strângă 228 de trifoi cu patru foi într-o oră și 50 de minute, potrivit Libertatea. Ousmane Bah, 18 ani, a fost arestat pe 29 noiembrie, oamenii legii făcând legătura între el şi o serie de spargeri ale unor magazine Apple. Ce nu ştiau cei care l-au arestat pe Bah însă, este că tânărul nu era omul pe care îl căutau. Acesta ar fi utilizat un card de identitate fals, care avea numele, adresa şi alte informaţii personale care îi aparţineau lui Bah, lipsind însă fotografia. Conform lui Bah, cei de la Apple l-au crezut pe vinovat şi au programat sistemele de securitate pentru a-i recunoaşte faţa acestuia în cazul unor incidente ulterioare, folosind însă datele adevărate ale lui Bah, potrivit Adevarul. O femeie susține că, atunci când era însărcinată, prietena ei care urma să se căsătorească i-ar fi spus să „facă avort”, pe motiv că nu va mai arăta bine în rochia de domnișoară de onoare. Într-o postare pe Facebook, femeia a vorbit despre experiența prin care a trecut. „Cu aproximativ un an înainte de nuntă, am aflat că sunt însărcinată. Mi s-a spus întotdeauna că nu pot face copii, așa că evident că n-am planificat sarcina, însă eram extrem de fericită. Așa că i-am spus lui Kate, sperând că se va bucura pentru mine. Însă nu a fost așa”, a povestit femeia pe un grup de Facebook, potrivit Stirile ProTv.