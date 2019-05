Faze tari: Motociclist bătut în trafic de o femeie; Șoferii moldoveni prinși băuți la volan trebuie să spele cadavre la morgă; Povestea incredibilă a femeii care le cânta lupilor

Imagini șocante au fost surprinse pe o șosea, o femeie fiind filmată în timp ce-l lovește pe bărbatul care conduce o motocicletă, în trafic. Imaginile sunt surprinse de un participant la trafic, care vorbește o limbă asiatică, și care, la un moment dat, pare să se amuze de întreaga scenă. Filmulețul a fost postat pe site-ul liveleak.com, scrie Stirile ProTv. Șoferii din Republica Moldova care au rămas fără permis, după ce au condus în stare de ebrietate, trebuie să participe la un program macabru pentru a-și redobândi dreptul de a circula pe drumuri publice. Aceștia trebuie să spele cadavre la morgă, dar și să acorde asistență la spital victimelor accidentelor rutiere. Programul durează trei luni și este deja în plină desfășurare. Site-ul publika.md scrie că morga din Chișinău a fost deja vizitată joi, 2 mai, de șase bărbați cărora le-au fost suspendate permisele de conducere, scrie Auto Bild. Ciobăniţa cânta chiar şi atunci când, singură fiind pe dealurile Izvernei din judeţul Mehedinţi, se lupta cu singurătatea şi cu lupii „care-i mai furau câte o capră“. Domnica Trop creează spontan cântece liber ornamentate. „Am fost la oi, la capre şi, ca să nu vină lupii peste mine la oi, cântam şi spuneam o vorbă di colo, o vorbă di colo, până când făceam cântecul. Când vedeam câte unul bătrân, cântam doine, să le fie drag lor, care era câte unul tânăr, cântam sârbe”, îşi aminteşte Domnica Trop potrivit Cancan. La doar câţiva kilometri distanţă de Parcul Naţional Carara, Costa Rica, a apărut un alt punct de atracţie pentru turişti: un pod, cunoscut sub numele de podul crocodililor. De-a lungul autostrăzii principale care face legătura dintre capitala San Jose şi oraşul Jaco, sub podul principal de sub râul Tarcoles, se adună zilnic o mulţime de crocodili. Reptilele, care au ales acel loc pentru a sta la plajă, formează „un pod” al lor, întinzându-se pe câţiva metri, relatează CNN, potrivit Descopera. Marshall, care este caporal într-un regiment de elită al armatei britanice, a ajuns acasă din misiune, iar căţeluşa sa, rottweiler-ul Bella, a început să scheaune şi l-a chemat după ea în bucătărie. Militarul ştia că Bella urmează să facă pui, dar a avut o surpriză uriaşă când căţeluşa făcuse nu mai puţin de 16 puişori. Povestea lui Mark şi a căţeluşei Bella a ajuns rapid în paginile tuturor ziarelor din Marea Britanie. Neputând să ţină atât de multe vieţuitoare în casă, Marshall a vândut puii când au mai screscu un pic, obţinând în medie pentru fiecare 700 de lire – adică, în total, peste 11.000 de lire sterline - plus o sumă chiar mai mare de bani din drepturile pentru fotografiile făcute căţeilor, scrie Stirile ProTv.