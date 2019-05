​Faze tari:​ Motivul pentru care 15 oi au fost înscrise la școală, în Franța; Un post de poliţie din Paris, închis din cauza unei invazii de purici; Fază de cascadorii râsului în curtea bisericii. Credincioşi, plesniţi peste ochi cu aghiasmă

Părinţi dintr-un sat din Franța, situat la poalele Alpilor, au înscris în mod simbolic 15 oi la o şcoală primară pentru evitarea închiderii unei clase din cauza numărului insuficient de şcolari. Ineditul eveniment s-a petrecut în localitatea Crets en Belledonne, unde elevii “Saute-Mouton”, “Baaaaah-Bęte” şi “Panurge”, printre alţii, au fost incluşi pe listele şcolare. Şcoala a admis în luna martie faptul că una dintre cele 11 clase ale sale va fi închisă la începutul anului şcolar după o uşoară reducere a numărului de elevi, de la 266 la 261, scrieUn post de poliţie din nord-estul oraşului Paris a fost închis după ce a fost invadat de purici, potrivit unui sindicat al angajaţilor din domeniu, care a calificat condiţiile de lucru din clădire drept "intolerabile", informează The Guardian, citat de Mediafax. „Postul de poliţie rămâne închis până la noi ordine!”, se arată în anunţul afişat pe uşa clădirii situate în arondismentul al 19-lea al capitalei franceze.Ritual ciudat al unui preot de la o mănăstire din Kiev, care a stârnit, deopotrivă, hohote de râs şi indignare face vâlvă pe reţelele sociale. În video, mai mulţi credincioşi, cel mai probabil aflaţi într-un pelerinaj, sunt presniţi efectiv peste faţă cu aghiasmă. Tehnica preotului nu ar avea însă nicio legătură cu tipicul bisericesc. Filmuleţul a fost publicat pe contul de Facebook România LIVE şi are deja mii de vizualizări şi câteva sute de distribuiri şi comentarii, scrie Click.



O tânără vloggeriță, cunoscută sub numele de “Fata de la malul mării”, le-a promis fanilor că va mânca, în direct, o caracatiță vie. Însă, în momentul în care a îndreptat-o spre fața ei, caracatița și-a fixat tentaculele pe fața tinerei și nu s-a mai dezlipit, scrie Daily Mail. Deși initial a părut că nu se sperie, tânăra a început să urle de durere și de spaimă când a văzut că nu o mai poate desprinde. Înregistrarea de 50 de secunde a fost postată pe platforma video Kuaishou, scrie Stirile ProTv. Bărbatul a încheiat o înţelegere cu un cunoscut, pentru a rezolva problema cuplului. Acesta l-a plătit cu 780 de euro pe vecinul familiei, Evans Mastano, să întreţină relaţii sexuale cu soţia lui, Precious, în vârstă de 45 de ani, în scopul procreării. După 77 de încercări, nu s-a întâmplat nimic, arată pulse.com.gh, spre dezamăgirea poliţistului. După 10 luni „sterile”, în care cei doi au făcut sex de trei ori pe sătpămână pentru a face un copil, poliţistul Makambako i-a cerut lui Mastano să-şi facă un test de fertilitate, care a arătat că nici el nu putea avea urmaşi, potrivit Adevarul.