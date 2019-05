Faze tari: Un cercetător foloseşte maioneza în studiile sale despre fuziunea nucleară; El este poştaşul viitorului

Aridam Banerjee, profesor asociat de inginerie mecanică, studiază dinamica materialelor în condiţii extreme, iar pentru a putea face el şi echipa sa au proiectat o serie de aparate pentru a măsura forţele care acţionează în timpul confinării inerţiale. Ei s-au concentrat în particular pe studierea fenomenului instabilităţii dintre două materiale cu densităţi diferite, în cazul lor dintre pereţii capsulei şi gazul din interior, notează Futurism. Pentru a înţelege modul în care metalul topit şi gazele interacţionează, Banerjee și echipa sa au căutat materiale care să imite propietăţile metalului topit. Astfel, ei au descoperit că pot folosi maioneza, potrivitCompania Amazon, deţinută de magnatul Jeff Bezos, a lansat recent cu succes şase roboţei autonomi de tip Scout pentru a livra pachetele cu produse clienţilor din Snohomish County, Washington, SUA. Roboţeii se deplasează cu viteza de 7 km/h (n.r. ritmul unui om care merge alert), sunt dotaţi cu şase roţi, au senzori care îi ajută să ocolească animalele, oamenii şi alte obstacole întâlnite în cale, sunt alimentate cu ajutorul unei baterii care le oferă o autonomie de până la 85 de minute, în deplasare. Odată ajunşi la destinaţie, robo-poştaşii îşi deschid cutia care conţine produsul doar în momentul în care clientul tastează codul primit pe telefonul mobil odată cu mesajul de confirmare a livrării, potrivit Click.



O bunicuță de 91 de ani din statul american Hawaii îşi sărbătoreşte ziua de naştere într-un mod inedit. Sare cu paraşuta în tandem. A încercat emoţiile saltului în urmă cu patru ani. Și i-a plăcut atât de mult încât a repetat experienţa în fiecare an de ziua ei. Şi, pentru că cele mai frumoase aventuri merită întotdeauna împărtăşite cu cei dragi, curajoasa i-a avut alături, în acest an, pe nepoata şi pe strănepotul ei, potrivit Stirile ProTv. Un incendiu puternic a izbucnit într-un magazin situat la parterul unui bloc de locuinţe de şapte etaje din oraşul Fuxi, în provincia Liaoning, din nord-estul Chinei. Treziţi din somn, unii rezidenţi nu au reuşit să fugă din calea flăcărilor şi au rămas blocaţi în apartamentele lor. Observând o femeie şi pe fiul ei de 12 ani implorând ajutor, Lan Junze, care îşi începea ziua de muncă pe un şantier situat la 300 de metri depărtate de locul incendiului, a urcat imediat într-o macara şi s-a dus să-i salveze. A reuşit să scape de la moarte 14 persoane în 30 de minute, scrie Adevarul.

Fotoreportajul realizat de jurnaliştii The Sun e una dintre rarele ocazii în care ochiul poate pătrunde în culisele locului unde sunt concepute şi fabricate telefoanele Huawei, unele dintre cele mai folosite de utilizatorii telefoanelor inteligente. Un vast complex de „cercetare şi dezvoltare” de dimensiunile unui orăşel a fost construit de compania chinezească lângă Lacul Songshan, în apropierea localităţii Dongguan din China. Complexul industrial are 30.000 de angajaţi şi se întinde pe o suprafaţă de peste 140 de hectare, mai mare decât faimosul Hyde Park din Londra, scrie Click.