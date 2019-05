Faze tari: La 7 ani vorbește fluent engleza și știe toate capitalele lumii; Translatorul de la Google care îți traduce și cuvintele, și intențiile; O tornadă, filmată în timp ce ''soarbe'' apă aproape de un țărm

David Ioniță are 7 ani și un IQ de 154. El vorbește engleza fluent și studiază thailandeza, rusa, chineza și japoneza. David a fost invitat în emisiunea „Vorbește lumea”, unde a făcut o mică demonstrație. Mama lui spune că David a învățat totul singur, din curiozitate, și a ajuns să știe mai bine engleza decât româna. ”Nu a luat niciun fel de lecție particulară. Pur și simplu el a fost curios. Curiozitatea lui l-a dus pe anumite zone - astrologie, chimie, toate în limba engleză. Ăsta e și motivul pentru care vorbește foarte bine engleza, mai bine decât română chiar”, a spus Andreea Ioniță, potrivit Stirile ProTv Google a lansat un prototip de translator capabil să traducă ceea ce spui, dar și tonul și cadența cu care rostești ceva anume. Sistemul se numește Translatotron, iar oficialii Google au explicat cum funcționează într-o postare pe blog. Translatotron nu va fi o parte a produselor vândute de Google prea curând, dar acest lucru s-ar putea întâmpla în viitor, potrivit Playtech.



Fenomenul produs pe apă se numeşte trombă marină, iar dacă are loc pe uscat este o tornadă. Fenomenul este cauzat de diferenţa de temperatură de la suprafaţa apei şi o masă de aer mai rece, sub un nor Cumulonimbus. Viteza de deplasare a trombei marine coincide cu cea a sistemului noros şi poate ajunge până la 100 de metri pe secundă. În cadrul acestui fenomen sunt ridicate picături de apă, peşti, broaşte şi sunt aruncate pe mal, iar dacă fenomenul are loc pe uscat atunci angrenează particule de praf, resturi de vegetaţie sau alte obiecte ridicate de la sol, potrivit Descopera.



Melody Hames este o tânără din Anglia, care a reușit să își combine cele două pasiuni: caii și arta. Femeia este cunoscută drept „Frizerul cailor”, datorită tunsorilor inedite pe care le face acestor animale. Însă Melody nu se rezumă la un simplu tuns, ci creează mici opere de artă din părul cailor. Mai mult, femeia și-a transformat pasiunea într-o adevărată afacere. A postat pe internet un anunț în care a descris ce poate face, iar clienții nu au întârziat să apară, potrivit Stirile ProTv. Cunoscut din ”Game of Thrones”, Peter Dinklage, în vârstă de 48 de ani, a petrecut șase ani la un loc de muncă fără perspective, care nu îi făcea plăcere pentru că nu a avut curajul să se apuce serios de actorie. ”Am urât job-ul ăla, dar m-am ținut bine de el. Șase ani la un job fără viitor. Poate că mi-a fost frică de schimbare. Vouă vă este?” ”Când aveam 29 de ani mi-am spus că de la următorul rol pe care îl primesc, oricât de mic ar fi salariul, o să mă ocup numai de actorie. Nu aveam internet sau telefon sau alt loc de muncă”, a mai spus Peter, potrivit Unica.