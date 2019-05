Faze tari: Record: a ridicat 505 kg stând pe scaun; Un piton uriaş înghite o pradă mai mare ca el şi scapă nevătămat; Scenă incredibilă într-un McDonald’s. Ce a făcut un bărbat după ce soția a născut în parcare

Pentru caporalul veteran de 39 de ani, Martin Tye, cuvântul ”imposibil” nu există în vocabular. Săptămâna trecută, el a intrat în Cartea Recordurilor după ce a ridicat 505 kg din poziția șezut. Tye a reușit astfel să își doboare propriul record stabilit în urmă cu aproape doi ani când a ridicat o jumătate de tonă. Caporalul din armata britanică a reușit imposibilul la o competiție Strongest man care a avut loc în North Somerset, Anglia, potrivit Click. O australiacă a surprins un piton uriaş care încerca să înghită un piton mai mare decât el. Canibalismul între şerpi nu este neapărat neobişnuit, dar alta este dieta sa de zi cu zi. Pitonul lung de aproximativ 4 metri, deşi evident înfometat, şi-a ales totuşi o masă mult prea grea, astfel că a regurgitat-o, relatează Fox News. Amanda Jongedyk a surprins pitonul în oraşul Wyndham din vestul Australiei la complexul turistic Parry Creek Farm Tourist Resort and Caravan Park. Fotograful a transmis imaginile reprezentanţilor complexului care au relocat şarpele pentru a nu atenta la găinile fermei, dar şi pentru propria siguranţă, potrivit Adevarul.



Întâmplarea a avut loc în Melbourne, Australia, potrivit Daily Mail, iar bărbatul s-a repezit să le spună angajaților acelui fast-food că, în timp ce aștepta o ambulanță, soția sa tocmai născuse în parcare. ”Am servit clientul cât am putut de repede cu băuturi și o cutie de mâncare, după care el a plecat, echipa de atunci fiind destul de îngrijorată.” - a povestit Ainsley Shillington pentru Daily Mail Australia. Ea a mai glumit, spunând că prima dorință a mamei după ce a născut a fost să mănânce un burger. De altfel, cuplul a putut să mânânce chiar când a venit și ambulanța, potrivit Stirile ProTv. Vara deja bate la ușă, iar femeile au început deja să-și caute costumul de baie perfect pentru acest sezon. În fiecare an, celebritățile de pe Instagram lansează câte o nouă modă, parcă de fiecare dată mai provocatoare. De data aceasta este rândul bikinilor făcuți complet din plasă, care acoperă, ați ghicit, mai nimic! Acesta pare a fi cel mai îndrăzneț trend din ultima vreme. Costumele de baie făcute din plasă au devenit deja populare, datorită modelelor de pe Instagram. Una dintre ele este Arianna Ajtar, care și-a expus bustul generos în bikini verde-neon, potrivit Click. Aflat în 1980 în RDG (Germania Democrată), unde, la un castel izolat, se filmau cadre pentru pelicula ”Capcana Mercenarilor”, Jean Constantin a stat în camera de hotel cu actorul și cascadorul Vasile Popa, care a fost distribuit ca actor și cascador în peste 200 de filme. Motivul? Popa era căsătorit cu o nemțoaică, așa că Jean s-a tras mai aproape de cascador pe motiv de… limbă. ”Băi, Țeavă, stau cu tine în cameră, că tu bingănești nemțește, ești frumușel și ai trecere la femei!”, a fost argumentul forte al lui Jean Constantin, potrivit Libertatea