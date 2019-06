Faze tari: O studentă a dat în judecată universitatea deoarece „cursurile erau prea slabe”; Protest cu nuduri faţă de cenzura Facebook şi Instagram

Park Wong a absolvit cursul de business în 2011, însă a fost nemulțumită de calitatea educației sale și de faptul că unitatea de învățământ și-a făcut reclamă mincinoasă. Astfel a dat universitatea în judecată. În instanță a câștigat suma de 61.000 de lire sterline. „Universitățile ar trebui să fie atente la modul în care își prezintă oferta educațională”, a declarat Park Wong. „Cred că de multe ori fac promisiuni, conștienți fiind că nu le pot îndeplini sau pur și simplu nu sunt adevărate”, potrivit stirileprotv.ro Aproximativ o sută de persoane s-au dezbrăcat la un eveniment organizat la New York, în semn de protest faţă de politicile de cenzurare a imaginilor cu nuduri artistice pe reţelele de socializare online Facebook şi Instagram. Participanţii la protest s-au lungit pe sol, ţinând în mâini fotografii cu mameloane, proprii sau "donate". Artişti precum Andres Serrano, Paul Mpagi Sepuya, realizatorul Bravo TV Andy Cohen şi toboşarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, s-au numărat printre vedetele care au donat fotografii cu propriile mameloane, scrie descopera.ro Contul de Instagram al modelului a fost închis. Nu se știe de ce platforma de socializare a luat această decizie, dar este cunoscut faptul că tânăra de 22 de ani câștiga 3 milioane de lire sterline din publicitatea de pe Instagram.Cu câteva ore înainte să rămână fără Instagram, modelul rus le-a mulțumit fanilor pentru susținere și a promis că va dărui 1.000 de postere cu ea pe care le va semna, relatează Libertatea James Davenport s-a luptat o lungă perioadă de timp cu dependența de alcool, droguri și sex, iar acum și-a povestit întreaga experiență în documentarul “The making of an Addict”. Bărbatul a recunoscut că a întreținut relații intime cu peste 2.000 de femei, de la vârsta de 13 ani până la 42, conform stirileprotv.ro Companiile regândesc modul în care ambalează produsele alimentare şi bunurile de uz casnic, pentru a se adapta numărului tot mai mare de americani care locuiesc singuri, mai ales că milenialii (cei născuţi între 1980 şi 1995) amână întemeierea unei familii. Cu o dimensiune de trei ori mai mare decât o rolă obişnuită de hârtie igienică, noul produs este masiv, iar compania promite că este de ajuns timp de trei luni pentru o singură persoană şi necesită jumătate din spaţiul de depozitare al rolelor convenţionale, notează Adevarul.