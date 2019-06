Faze tari: Femeia care a mințit că are trei sâni se operează pentru ca farsa să devină reală; Momentul în care două vecine se ceartă peste gard, în timp ce casele lor iau foc; S-a căsătorit cu fratele ei, după ce a ascuns relația de familie! Ce „boală” susține că a determinat-o să facă asta

Bruneta, pe numele ei real Alisha Hessler, a devenit cunoscută în 2014, atunci când s-a prefăcut în mediul online că are trei sâni. Femeia susținea sus și tare că malformația este reală, dar a fost prinsă cu mâța-n sac! Mai mulți medici plasticieni au explicat că o astfel de operație este foarte riscantă, dar un jurnalist german a fost cel care a demonstrat că sânul din mijloc al brunetie este, de fapt, fals. Cu toate aceștia, Jasmine TriDevil și-a păstrat numeroși fani, care nu au fost deranjați de faptul că totul a fost o minciună. Acum, ea își dorește să se opereze și să-i fie implantat un al treilea sân, scrie Click. Scene mai puțin obișnuite au fost surprinse într-un cartier din Londra. Două vecine s-au luat la ceartă, în timp ce gardul care despărția locuințele lor luase foc. În loc cheme pompierii, cele două vecine au început să se certe peste gard. În tot acest timp, casele lor deja se umpluseră de fum negru cauzat de flăcările uriașe. Cele două femei dădeau vina una pe cealaltă, într-o ceartă care a durat aproximativ 20 de minute. Între timp, au ajuns și pompierii, care au reușit să lichideze flăcările, potrivit The Sun citat de Stirile ProTv. Avionul atât de diferit de un model tradițional vine cu beneficii majore față de avioanele de pasageri aflate în circulație la această oră. În mod surprinzător însă, nu este mai mare decât alte avioane și, ca urmare, va putea ateriza pe aceleași piste și va putea fi găzduit în aceleași hangare. Deși în prima fază părea doar o tentativă absurdă de a reinventa avionul într-un V, oficialii KLM se pare că au fost suficient de încântați de beneficiile proiectului încât vor finanța transformarea sa în realitate, scrie Playtech. Echipa de cercetători a identificat apa preistorică în timpul unor săpături după sedimente în arhipelagul Maldive din Asia de Sud. După analiza apei extrase din rocile de pe fundul mării, oamenii de ştiinţă au aflat că aceasta era mult mai sărată decât apa din Oceanul Indian. De asemenea, după testarea diferiţilor izotopi, a rezultat că mostrele nu îşi avea locul în oceanele moderne. Analizele sugerează că apa provine dintr-o perioadă când apa oceanică era mai rece şi prezenta cantităţi mai mari de sare, respectiv cloruri, potrivit Descopera.



Debby și Joe au același tată, dar mame diferite. Ei susțin că sunt atrași unul de celălalt tocmai pentru că sunt frați. Această dinamică este numită științific Atracție Sexuală Genetică. Pe scurt, astfel de oameni se îndrăgostesc de rudele pe care nu le-au mai văzut de foarte mult timp, potrivit The Sun. În Statele Unite ale Americii, relațiile incestuoase sunt ilegale, însă asta nu i-a oprit. Atunci când s-au căsătorit, autoritățile nu și-au dat seama că cei doi sunt frați pentru că aveau nume de familie diferite, scrie Click.