Faze tari: Un circ din Germania folosește holograme în locul animalelor; Cu grimasele sale, Prințul Louis a furat toate privirile la parada dedicată Reginei Elisabeta a II-a

Cine a zis că nu poți purta discuții mature cu copiii, de la vârste fragede? Ne convinge un DJ american, care a postat o scenă în care el și băiețelul lui de un an și jumătate vorbesc despre un serial.Deși abia dacă știe să spună “mama, tată și apă”, puștiul dă impresia unui comentator avizat pentru ce rulează pe ecran, video pe stirileprotv.ro Pe primul loc se află Spitalul Psihiatric Gonjiam, din Gyeonggi, Coreea de Sud. Conform unei legende locale, pacienţii de aici au început să moară în mod misterios, pe capete, în urmă cu 10 ani, ceea ce a dus la închiderea lui. În urma lor au rămas gardurile cu sârmă ghimpată şi electrificate, scaunele de ”examinare-tortură” şi saloanele care îţi dau fiori, scrie Click Folosirea animalelor in spectacolele de circ reprezintă o tradiţie îndelung criticată din prisma cruzimii cu care unele animale sunt tratate, în multe state existând legislaţii sau cel puţin proiecte legislative care să interzică show-urile cu animale. Artiştii circului sunt de părere că integrarea în spectacole a numerelor care folosesc noile tehnologii CGI reprezintă singura şansă prin care arta circului poate să mai rămână relevantă şi atractivă în ochii publicului, relatează descopera.ro În fiecare an, ziua de naștere a Reginei Elisabeta a II-a este sărbătorită de două ori, conform tradiției regale, o dată în ziua oficială în care Suverana s-a născut, 21 aprilie, iar a doua oară prin parada denumită „Trooping the Colour”, din data de 8 iunie. Deși această zi a fost închinată Majestății Sale, strănepotul Reginei a reușit să-i „fure” acesteia marele moment, el fiind cel care s-a bucurat de mai toată atenția, notează Click Odată cu turismul, și comerțul cu diverse produse „tematice” a cunoscut o dezvoltare extraordinară. În zonă se vând, cu deosebit succes, înghețata Cernobîl, chiar și prezervative branduite astfel, care strălucesc în întuneric. Nu lipsesc nici tricourile cu mesajul „Radioactiv”. Agențiile de turism din zonă susțin că turismul a crescut cu circa 40 la sută după apariția filmului serial despre tragedia din 26 aprilie 1986, scrie Libertatea