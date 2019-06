Faze tari: 4 momente când politicienii români ți-au arătat că habar n-au de tehnologie; Bărbatul cu un tatuaj imens pe față se plânge că nu își găsește job. Ce reprezintă desenul. Ea e turista care călătorește nud în toată lumea

Printre cele mai amuzante momente în care politicienii români au arătat că nu le prea au cu chestii ce țin de tehnologie a fost cel în care Liviu Dragnea s-a speriat de asistentul Google de pe telefon. Fostul lider PSD a ieșit pe 15 mai din sala de judecată panicat că telefonul i-a luat-o razna. „Îmi apar patru puncte luminoase pe ecran, ecranul se face două treimi alb și scrie «Se ascultă»”, a spus Liviu Dragnea atunci, scrie Playtech.



Puk Kireka, 31 de ani, din Noua Zeelandă, care a stat la închisoare pentru infracțiuni de violență și extorcare, a făcut parte dintr-o grupare interlopă recunoscută și a simțit nevoia, la un moment dat, să se laude cu asta și și-a tatuat emblema bandei pe față. Nu a bănuit la momentul respectiv că asta îi va afecta atât de mult viața. Tatuajul reprezintă logo-ul grupului Mongrel Mob din Napier, Noua Zeelandă, relatează Daily Mirror citat de Stirile ProTv. Svetlana Reus a fost impresionată cel mai mult de peisajele de vis din Islanda. Focoasa blondă are numeroși fani pe Instagram, care îi spun că seamănă cu Daenerys Targaryen, jucată de Emilia Clarke în celebrul serial „Game of Thrones”. Rusoaica obișnuiește să se fotografieze nud în diverse locații, iar imaginile ei sunt foarte apreciate de alți entuziaști ai nudismului. Svetlana Reus este căsătorită de cinci ani, iar ea și soțul ei, pe care îl numește „Maestrul Universului”, își reînnoiesc jurămintele anual, scrie Click. Capul unui lup din Era Glaciară, considerat a fi trofeul unui vânător, a fost descoperit în solul îngheţat din Siberia. Aceasta reprezintă o „descoperire unică a primelor rămăşiţe ale unui lup pleistocen, cu un ţesut conservat“, spun oamenii de ştiinţă. Capul cu o lungime de 40 de centimetri a fost găsit de un localnic în vara anului 2018, în regiunea Iacutia din Siberia, şi are o vechime de peste 40.000 de ani, potrivit Siberian Times, citat de Adevarul. Un poliţist din Texas a adaptat mişcările de cowboy într-un dans din zilele noastre. Pe cunoscuta melodie “Gangnam Style”, bărbatul i-a distrat pe copiii veniţi alături de părinţi la un eveniment al poliţiei. Petrecerea a avut loc într-un orăşel aflat la nord de Dallas. Iar filmuleţul cu omul legii care își etalează talentul a devenit viral pe internet, potrivit Stirile ProTv.