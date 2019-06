Faze tari: Donald Trump, portret de sandviş la 73 de ani; Un român de 3 ani, cel mai tânăr inventator din lume; Condiţie medicală rară: o femeie produce lapte prin vulvă

De când a devenit al 45-lea preşedinte al SUA, Donald Trump a fost în mod constant subiect de glume. Asier Sanz Nieto, de 48 de ani, un caricaturist din Bilbao, a primit chiar şi un premiu de popularitate la ediţia a 29-a a Bienalei Internaţionale de Umor, portretizându-l pe liderul american sub formă de sandviş. Artistul a avut nevoie de trei ore ca să-l înfăţişeze pe cel mai puternic om al planetei cu ajutorul alimentelor. Părul blond al lui Trump a fost mereu subiect de glume. După cum îi flutură şuviţele în vânt, a fost asemănat cu diverse păsări, sau chiar cu un ştiulete de porumb. Una dintre cele mai nostime reprezentări ale lui Trump este sub formă de bebeluş în scutec, scrie Click. Elian Farcaş are trei ani și este cel mai tânăr inventator participant la Salonul de Invenţii şi Inovaţii "Traian Vuia" de la Timişoara. Copilul a inventat din joacă, lansatorul de baloane de săpun. Pentru asta este necesară şi participarea părintelui, care trebuie să pompeze aerul, în timp ce copilul formează baloanele. Chiar dacă nu ştie prea mult despre emoţia participării la Salonul Internaţional de Invenţii, lui Elian, i s-a explicat că este inventator. „Îmi plac baloanele de săpun. Ideea mi-a venit, nu ştiu cum. Mă jucam. Zilnic fac baloane", a spus Elian. Întrebat "Ce trebuie ca să fii inventator?", Elian a răspuns: "Să fiu deştept", potrivit Libertatea. Femeia de 29 de ani care dăduse naştere celui de al doilea copil acuza dureri în zona genitală. Atunci când medicii au venit să o consulte, ei au descoperit o umflătură în acea zonă şi au presupus că dezvoltase un abces. Analizele ulterioare au dovedit că în realitate medicii se aflau în faţa unui caz mult mai rar. Femeia le explicase medicilor că la patru zile după ce a născut a observat unele umflături în zona genitală şi a observat că de acolo era eliberat un fluid alb. Ea le-a mai spus că a observat umflături în aceeaşi zonă şi după prima naştere prin care a trecut, scrie Descopera.



Rachel Evans, în vârstă de 49 de ani, este o britanică din South London care a cheltuit aproape 32.000 de lire sterline pe diferite proceduri cosmetice şi intervenţii estetice pentru a deveni cea mai în vârstă dintre păpuşile Barbie reale. Pe 13 mai britanica a scos din buzunat 500 de lire sterline pentru a-şi netezi ridurile a treia oară consecutiv întrucât vrea să evite cu oric epreţ orice semn de îmbătrânire. Rachel a trecut prin 105 proceduri mai mult sau mai puţin invazive pentru a se asigura că va arăta "ca la 30 de ani atunci când va împlini 50", scrie Click. Un bărbat și o femeie care au întreținut relații sexuale în balconul unui hotel din Ibiza au fost fotografiați de martorii șocați. Scenele s-au petrecut pe balconul hotelului Ushuaia Ibiza Beach, în fața căruia avea loc o petrecere la care mixa muzică David Guetta, transmite The Sun. „Ascultam muzica și când m-am uitat în sus am văzut cuplul pe balcon. Păreau să nu aibă nicio grijă. S-a întâmplat în plină zi, în timp ce David Guetta punea muzică”, a spus un martor potrivit Stirile ProTv.