Faze tari: Un turist a spart codul unui seif ce stătea încuiat de 40 de ani de la prima încercare; Țara europeană în care echitația se face cu cai din lemn. ”E o competiţie serioasă”; Oferă pizza gratis celor care renunţă la telefon

De-a lungul anilor, micul muzeu Vermilion Heritage din Alberta (Canada) a încercat prin toate mijloacele să spargă codul unui vechi seif ascuns în pivnița sa, dar toţi, inclusiv experţii, au dat greș. Astfel că muzeul a transformat situația într-un joc distractiv: vizitatorii au fost invitaţi să-şi încerce mâna şi să dibuiască codul. Ceea ce n-au reușit experţii a izbutit în urmă cu o lună un vizitator; mai mult, el i-a dat de cap de la prima încercare, spre surpriza tuturor de faţă, scrie Adevarul. Dresaj, trap, galop, sărituri peste obstacole - sunt probele obişnuite la un concurs de echitaţie. Dar ce te faci atunci când vrei să faci călărie, dar nu ai la dispoziţie un cal adevărat? Tinerii din Finlanda au găsit soluţia: un campionat naţional dedicat căluţilor... din lemn. Într-o arenă din vestul Finlandei, peste 2.500 de oameni s-au adunat pentru a-şi încuraja favoritele la ediţia din acest an a campionatului naţional al căluţilor din lemn. Nu e o glumă: în Finlanda, joaca s-a transformat într-o competiţie în toată regula. Totul a început în urmă cu şase-şapte ani, potrivit Stirile ProTv. Dependenţa de telefonul inteligent este aşa de rea, încât restaurantele din Fresno, California, oferă clienţilor pizza gratis dacă sunt de acord să se despartă de telefon pe parcursul mesei. Telefoanele sunt predate să fie încuiate în timp ce proprietarii lor mănâncă. Gratuitatea se aplică grupurilor de patru persoane sau mai multe. Ei primesc o pizza mare gratis de care se pot bucura la o vizită următoare. Dacă vor, ei pot să doneze pizza gratuită persoanelor fără adăpost din Fresno, potrivit Click. Cel mai înalt munte de deşeuri din India, care măsoară aproape 65 de metri, ar putea depăşi anul viitor dimensiunile legendarului Taj Mahal. În depozitul de deşeuri de la Ghazipur, care trebuia închis încă din 2002, când a atins saturaţia, ajung o parte dintre gunoaiele capitalei care are 20 de milioane de locuitori, „muntele” putând fi văzut de la o distanţă de câţiva kilometri. Priveliştea lui creează panică celor care ajung în zonă, deasupra muntelui se învârt păsări răpitoare în căutarea prăzii, în timp ce vacile vagaboande, câinii comunitari şi şobolanii mişună în această grămadă murdară, potrivit Descopera. Colierul, care a intrat în Cartea Recordurilor, măsoară peste 10 kilometri. Este făcut din peste 1 milion de mărgele toate donate , iar la proiect au lucrat 4.000 de oameni. Colierul are şi o altă menire, de a atrage atenţia asupra unei organizaţii care îi ajută pe bolnavii de cancer. Deocamdată, este expus pe un suport de 3 metri înălţime, iar doritorii sunt aşteptaţi să se fotografieze alături de el, scrie Stirile ProTv.