​Faze tari: ​Cum au reuşit oamenii să înveţe focile să cânte; Un șobolan viu a căzut pe masa unei femei, într-un bar; O femeie a murit în urma unei partide de amor de 48 de ore, imediat după nuntă

Cercetătorii de la Universitatea St Andrews din Marea Britanie au reuşit să înveţe focile să cânte şi să imite sunete omeneşti. Prima piesă din repertoriul simpaticelor animăluţe este ”Twinkle, twinkle little star”. Una din foci, numită Zola, imită perfect 10 note din acest cântec. Pentru experiment, au fost cooptate mai multe foci. Toate s-au arătat foarte receptive şi au reuşit să reproducă vocalele umane. Însă Zola le-a întrecut pe toate. A învăţat să cânte aproape ca un om! Ea reproduce perfect 10 note din piesa clasică “Twinkle, twinkle”. O focă, numită Hoover, de la acvariul New England din Boston, Massachusetts, SUA, a reuşit chiar să înveţe să spună “how are you” (n.r. ce mai faci, în limba engleză), potrivit Click. Un șobolan viu a căzut pe masa unei cliente aflate într-un bar din Los Angeles. Femeia a povestit întâmplarea pe Facebook, unde a publicat și imagini cu animalul întins pe masă. Ea a spus că managerul a dat vina pe construcțiile care se fac în zonă. Alisha Norman, aflată în vacanță, a spus pentru NBC Los Angeles că nici nu apucase să comande când auzit un zgomot deasupra ei, după care șobolanul a căzut. Ea a cerut ajutorul managerului, care l-a luat cu două farfurii și l-a aruncat la gunoi, potrivit Stirile ProTv.



Mihai este din București și în urmă cu aproape două săptămâni a fost fotografiat desculț la o stație de metrou din București. În poză se vede că el ține în mână sandalele partenerei. Mai mulți martori ce au fost impresionați de gestul lui le-au făcut fotografii, acestea ajungând apoi pe rețelele de socializare. Printre cei care au făcut publică imaginea se numără și o firmă de turism care a început să îi caute pentru a le oferi o excursie. „Pornim aici o căutare a tânărului din fotografie, pe care dorim să îl răsplătim cu o călătorie în țară! Desigur, dacă dorește să o ia cu el și pe domnișoara din fotografie, noi îi oferim această posibilitate”, au scris reprezentanții firmei de turism, potrivit Unica. O cameră ascunsă a fost descoperită la toaleta pentru femei de la studiourile de film unde se toarnă următoarea producţie cinematografică din seria ''James Bond''. O purtătoare de cuvânt de la Pinewood Studios din Iver Heath, Buckinghamshire, a declarat că incidentul este tratat ”cu maximă seriozitate”. Filmările la cea de a 25-a producţie a francizei care îl are în centru pe celebrul spion britanic James Bond sunt în desfăşurare la celebrele studiouri din vestul Londrei. Prinţul Charles de Wales a efectuat joi o vizită la Pinewood Studios unde i-a întâlnit pe actorii Daniel Craig şi Ralph Fiennes şi pe regizorul Cary Fukunaga, potrivit Libertatea. Dragostea poate ucide şi acest lucru este dovedit de un caz ce a avut loc în Germania, unde un bărbat în vârstă de 52 de ani este acuzat că şi-a ucis soţia, în urma unei partide de amor de 48 de ore, ce a avut loc la scurt timp după ce s-au căsătorit. Ralph Jankus, în vârstă de 52 de ani şi soţia lui, Christel, de 49 de ani, au luat parte la o partidă de amor de 48 de ore, în timpul căreia femeia a suferit răni grave, după ce un obiect ascuţit a fost introdus în ea. Bărbatul a chemat ambulanţa patru zile mai târizu, însă medicii n-au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa potrivit Click.