Faze tari: El e cel mai vârstnic bucureştean; Cum au făcut niște studenți combustibil doar din aer și lumina soarelui; Antonia, primul ''funcţionar public virtual'' din România, trece în etapa de hologramă

Dumitru Comănescu, în vârstă de 110 ani, a fost declarat ieri cel mai vârstnic cetăţean român din Bucureşti, prin decizia Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul MAI. El s-a născut la 8 noiembrie 1908 la Drăgăneasa, judeţul Prahova. Spune că secretul longevităţii sale a fost şi este dragostea pe care i-o oferă familia, fiii, cei trei nepoţi şi doi strănepoţi. Cele mai frumoase amintiri le are din vremea Marii Uniri de la 1918, pe când era elev. A fost inginer agronom şi unul dintre cei mai valoroşi fitopatologi, scrie Click. Se poate crea combustibil dintr-o mulțime de alte surse în afară de țiței. Ai nevoie doar de foarte mult studiu, investiții în programe de cercetare și puțină voință. Niște studenți au reușit să creeze un combustibil lichefiat folosindu-se doar de aerul pe care-l respirăm și de lumina soarelui. Pare simplu, nu? Doar în teorie. În realitate, a fost nevoie de mult studiu și de investiții în crearea infrastructurii necesare pentru a transforma aerul în combustibil lichid, scrie Playtech Antonia, primul „funcţionar public virtual” din România, dezvoltat de Primăria Cluj-Napoca, trece în etapa de hologramă, în cadrul unui proiect care costă 3,4 milioane de lei. Acum, Antonia procesează peste 90 de tipuri de cereri. Viceprimarul Dan Tarcea a declarat, marţi, la finalul şedinţei Consiliului Local, că timpul de răspuns al cererilor procesate de Antonia este mult mai mic pentru că nu se pierde timpul cu depunerea actelor la registratură, potrivit Descopera. Când îți pierzi inelul cu diamante, care mai are și o vechime de un secol, ai face orice ca să îl recuperezi. De exemplu, o femeie din California a fost nevoită să caute printr-o grămadă de gunoi pentru a-şi recupera preţioasa bijuterie. Au ajutat-o şi angajaţii unei firme de salubritate, care după numai jumătate de oră,au reuşit să găsească acul în carul cu fân, potrivit Stirile ProTv.



Antrenoarea de fitness și modelul Michelle Lewin a fost fotografiată făcând sport într-un parc din Miami, îmbrăcată extrem de sexy. Toate privirile au fost ațintite către corpul perfect tonifiat al superbei blonde. Michelle Lewin are o siluetă de invidiat, pentru care muncește din greu. Ea nu trece peste nicio zi fără să facă sport. Ea a fost surprinsă de paparazzi americani făcând jogging în Miami. Îmbrăcată într-o pereche de pantaloni scurți și o bluză sport, blonda a fost atracția principală a parcului, potrivit Click.