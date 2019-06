A fost desemnat cel mai urât câine din lume

Vineri a fost premiat cel mai urât câine din lume în cadrul unui concurs desfășurat în California. În cadrul competiției s-au întrecut „în urâțenie” 19 patrupezi. Pe locul întâi a ieșit câinele Scamp (afurisit) cunoscut și ca „Scamp the tramp” (afuristiul vagabond), care a atras atenția juriului datorită coamei sale pe care „nicio cantitate de balsam nu o poate îmblâzni”, conform biografiei sale oficiale, notează CNN Stăpâna sa, Yvonne Morones, a spus că l-a salvat pe Scamp „în ultima clipă" de la un adăpost pentru animale din Los Angeles și că nu are niciun regret, mai ales acum când lucrurile s-au așezat așa de bine.„Pe drumul spre casă mi-am dat seama că am făcut alegerea corectă”, a spus Morones. „Eram doi străini într-o mașină pe drum spre casă spre un nou început...era ca și cum cățelușul și-a găsit casa pentru totdeauna”, a adăugat stăpâna patrupedului.Scamp a fost folosit să lucreze în folosul comunității, fiind un animal de companie terapeut timp de șapte ani la Centrul Senior din Sebastopol, unde îi înveselea pe cei care aveau nevoie de alinare. Acum, Scamp este voluntar și îi ascultă o dată pe săptămână pe elevii din clasa I care îi citesc povești.După ce a câștigat marele premiu, Scamp își va pune cariera de volutariat în așteptare căci săptămâna aceasta și-a făcut și debutul în televiziune, fiind invitat la emisiunea „Today” a postului NBC. Acolo, stăpâna sa a dezvăluit că Scamp a participat de patru ori la concurs, însă abia anul acesta a reușit să câștige. Proprietara a mai dezvăluit că juriul a ales să îi ofere locul întâi datorită acțiunilor de voluntariat.Pe lângă faptul că lui Scamp i s-a schimbat porecla din „Scamp the Tramp” în „Scamp the Champ”, animalul a mai primit și un trofeu dar și un premiu în valorea de 1.500 de dolari, care vor fi dinați unor cauze umanitare.Alți doi câini, Wild Thang și Tostito, au fost foarte aproape să câștige mult râvnitul titlu. Wild Thang a ocupat locul doi în competiția din acest an. Cățelușa face parte din rasa pechinez și are 3 ani. Din păcate, patrupedul suferă de o boală care-i afectează mișcările maxilarului și ale limbii. Cel de-al treilea loc i-a revenit lui Tosito care a avut parte de un început dur în viață din cauza căruia îi lipsesc dinții și maxilarul inferior.