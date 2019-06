Faze tari: Fuego a împodobit în iunie bradul de Crăciun; O femeie și-a regăsit prima mașină, după 20 de ani; Costumul de baie care te transformă pe plajă din femeie în bărbat

Paul Surugiu-Fuego, interpretul melodiei ”Seară de Crăciun” sau ”Împodobeşte, mamă, bradul!”, a făcut bradul în plină vară! Artistul a filmat ieri, cu şase luni mai devreme, ediţia specială de Crăciun a emisiunii sale, ”Drag de România mea”, de la TVR 2, pe motiv că până la sfârşitul anului are agenda plină de turnee şi de spectacole. Prin urmare, pentru că în această perioadă are un program mai relaxat, Fuego şi colegii lui din TVR 2 au decis să filmeze încă de pe acum ediţia specială de Crăciun a emisiunii sale, ”Drag de România mea”, potrivit Click. O femeie din Statele Unite a avut norocul să își regăsească, după două decenii, primul autoturism cumpărat pe când avea 16 ani. Chiar dacă era într-o stare jalnică, femeia l-a luat și acum vrea să îl recondiționeze. În urmă cu 20 de ani, pe când încă era la liceu, această femeie şi-a cumpărat prima maşină. Tocmai împlinise vârsta legală pentru a conduce un autoturism în Statele Unite. “A fost prima mea maşină şi o iubeam. Chiar o iubeam. Adică aveam 16 ani.”, a spus proprietara maşinii potrivit Stirile ProTv.



În prezent, pentru a controla un robot doar cu ajutorul minţii există două posibiliăţi. Prima este reprezentată de folosirea unui implant cerebral, acesta asigurând un control continuu şi mai precis al roboţilor. Cea de a doua opţiune exclude chirurgia craniană, aceasta se poate dovedi a fi scumpă, cât şi periculoasă, şi foloseşte un dispozitiv din afara craniului care îţi citeşte undele cerebrale, din păcate, această metodă nu oferă aceeaşi fineţe a controlului asupra tehnologiei. Cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon au reuşit să îmbunătăţească tehnologia folosită pentru cea de a doua variantă, proiectând şi construind primul braţ robotic controlat printr-o metodă non-invazivă care oferă acelaşi control de fineţe asupra acestuia precum implanturile cerebrale, scrie Descopera. Costumul clasic de baie pare că nu mai este la modă. Anul acesta au apărut pe piață niște ciudățenii, care, culmea, fac furori. La mare căutare este costumul de baie care te transformă pe plajă din femeie în bărbat. Costumul de baie are ”păr” pe piept și pe abdomen și se găsește pe site-urile din străinătate în nuanțe deschise, aproape de tonul pielii. Dacă la prima vedere pe mulți îi îngrozește, sunt și femei care se mândresc cu o asemenea apariție, scrie Click. ovestea spusă de mireasa a cărei soacră s-a îmbrăcat la nunta fiului ei într-o rochie lungă, albă, a devenit virală în mediul online. Fotografia cu cele două femei a strâns zeci de mii de aprecieri. Pennza a dezvăluit că soacra sa a crescut în „sărăcie extremă“ şi că din cauza experienţelor din copilărie este foarte economă, căutând preţuri mici, iar probabil acea rochie era la promoţie. „Soacra mea a purtat o rochie de mireasă la nunta mea“, a scris Pennza în descrierea fotografiei în care ea şi soacra ei stau una lângă cealaltă şi, la prima vedere, nu îţi dai seama care este mireasa, potrivit Adevarul.