​Faze tari: ​Cum ar fi arătat prințesele Disney dacă trăiau în 2019 și aveau Instagram; Cursă aeriană anulată din cauza unei “invazii de gândaci”; Cum e viața unei videochatiste

Oamenii de pretutindeni par să aibă o fascinație cu personajele Disney, în special cu prințesele. Tocmai de aceea, artiștii caută să își imagineze tot felul de reinterpretări ale acestora, care mai de care mai originale. Fotografa Jessica Kobeissi s-a gândit să transforme 10 modele profesioniste în prințese Disney – dar nu în orice fel, ci în prințese moderne, care în 2019 au 20 și ceva de ani și cont pe Instagram. Ea a spus că a fost dificil să găsească outfit-uri care să se potrivească fiecărei prințese, dar care să fie moderne și purtabile, potrivit Playtech. . Un avion al companiei Air Transat, care trebuia să plece, miercuri, spre Vancouver, Canada, a fost întârziat pe pista aeroportului Gatwick, din Londra, după ce pasagerii s-au plans de o invazie de insecte. Într-o înregistrare postată pe rețelele de socializare se vede cum pasagerii avionului se ridică oripilați de pe scaune după ce mai multe insecte au apărut la bordul aeronavei, scrie The Sun potrivit Stirile ProTv. Steph Boore a dezvăluit că, într-o lună, câștigă în jur de 5.500 de euro: „Sunt propria mea șefă și nu lucrez la program. În general, fac asta patru zile pe săptămână. Mă simt bine când clienții mă complimentează. Există și clienți drăguți. Familia mea știe cu ce mă ocup și le-am spus și prietenilor. Din fericire, am o familie foarte deschisă. Le pot spune orice părinților mei. Cele mai multe din prietenele mele fac și ele videochat, iar toți iubiții pe care i-am avut până acum m-au susținut. De cele mai multe ori, clienții sunt ok. Sunt bărbați singuri cărora le este greu să își găsească iubite. Unii vor doar să vorbească cu cineva, uneori nu trebuie să fac nimic sexual”, a mai spus ea potrivit Click.



Audra Bear din Minneapolis, Minnesota, a avut mereu grijă de dieta ei și a căutat tot timpul să-și optimizeze meniul astfel încât să fie sănătoasă, iar corpul ei să fie în formă. A început prin a fi vegană, apoi raw-vegană, după care a trecut început să renunțe la mâncărurile solide cu totul și să se limiteze doar la sucuri și ceaiuri. Audra ține post negru și face exerciții de respirație între o oră și 3 ore pe zi. A început cu o serie de 5 zile și a continuat până a ajuns la 97 de zile fără nicio mâncare solidă, doar cu ceaiuri, sucuri și smoothie-uri naturale, potrivit Sport.ro. Ministerul Antichităţilor din Egipt a anunţat vineri redeschiderea pentru vizitatori a piramidei lui Senusret al II-lea de la Fayum. Cu prilejul lucrărilor de renovare din această vară, arhologii egipteni au descoperit măşti funerare, amulete şi statuete. În piramidă s-au găsit însă şi obiecte din aur, aparţinând faraonului şi familie sale, care nu au ajuns pe mâna hoţilor de morminte datorită măsurilor de precauţie luate de constructori, potrivit Stirile ProTv.