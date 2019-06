„Nunta lui Zeza”: Joaca de-a căsătoria între doi bărbați într-un orășel de lângă Napoli

O dată pe an, în comuna italiană Pagani, situată la 40 km sud-est de Napoli (în provincia Salerno din Italia), comunitatea sărbătorește o tradiție ancestrală, cunoscută și sub numele de „Nunta lui Zeza”: o nuntă falsă între doi bărbați, scrie BBC Pentru persoanele care nu știu, sărbătoarea arată ca o adevărată nuntă: mirii fac schimb de verighete, iar membrii familiei sunt alături de ei în acest eveniment special din viața lor. Există de asemenea un bufet, mirii primesc daruri de nuntă, chiar și un copil fals se va naște nouă luni mai târziu. Cu toate acestea, totul este doar o farsă, un teatru pus în scenă pentru a atrage atenția oamenilor de a ne accepta așa cum suntem.„Nunta lui Zeza” este o scenă carnavalească din piesa „Commedia dell’arte”, o piesă italiană care datează din secolul XVI și care a devenit populară în perioada Renașterii.În acea perioadă femeilor le era interzis să joace în opere de teatru, așa că rolurile feminine erau jucate tot de bărbați. Acești actori au rămas cunoscuți sub numele de femminielli (femminiello la singular) – un cuvânt care se referă acum la persoanele care nu aparțin nici genului masculin, dar nici celui feminin, ci fac parte din „al treilea gen”.Menținând tradiția vie, rolurile principale de la nuntă – mama miresei și a mirelui și surorile cuplului sunt jucate de bărbații din comunitatea gay. Cu toate acestea, toți oamenii, atât bărbați cât și femei, sunt încurajați să participe și să-și aleagă un rol.„Frumusețea acestui lucru constă în faptul că nimic nu are sens. Suntem femei care în realitate nu sunt femei, jucăm bărbați virili care nu sunt de drept virili. Există un element de joacă și este o modalitate de a râde de convenții și roluri sociale, dar și de a crește gradul de conștientizare în același timp ", a declarat Ciro Ciretta, un „femminiello” care joacă rolul mamei mirelui.Pregătirile de nuntă încep cu un an înainte, când comunitatea nominalizează un bărbat care va juca rolul miresei anul viitor. Cât despre mire, acesta „trebuie să fie un bărbat (nu o femeie care joacă un bărbat)! Femminielli nu sunt mai prejos și doresc să fie iubiți de un bărbat - dar, uneori aceștia pot fi greu de găsit! ", a spus Rosa, un oaspete de nuntă.„Spectacolul începe în momentul în care îmi pun rochia pe mine. Din acel moment, magia se termină - și totul este real. Apoi, adevărata magie este atunci când împărțiți acest moment cu prietenii ", a spus Massimo, mireasa din acest an.În ziua nunții, întregul oraș iese pe străzi pentru a felicita cuplul, care salută trecătorii dintr-o caleașcă. Apoi, are loc o mică petrecere stradală înainte de a conduce câteva sute de localnici în localul unde va avea loc nunta. Invitații plătesc o mică taxă pentru a contribui la mâncare.După ce tortul a fost tăiat și muzicienii și-au terminat recitalul are loc cel mai special moment al serii. Personajele își dau jos perucile și se schimbă în hainele lor de zi cu zi.Nunta reprezintă un simbol care ne amintește să ne acceptăm și să fim acceptați pentru cine suntem. Este un fel de construcție socială, unde cei prezenți pot râde de seriozitatea convențiilor și a instituțiilor precum căsătoria. Dar, în același timp, confirmă și importanța lor.Deși nunțile de același sex au fost legalizate în Italia din anul 2016, mirii nu au aceleași drepturi și avantaje. Astfel, „Nunta Zeza” este un simbol care militează pentru drepturile comunității gay, dar și o tradiție ancestrală, menținută în viață de mii de ani pentru a crea un viitor egal generațiilor viitoare.