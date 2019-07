Faze tari: Momentul în care o femeie împinge un preot de pe scenă, în timpul predicii; O carte poştală a ajuns la destinaţie după 26 de ani de la expediere

Mesajul unui preot din Brazilia a înfuriat atât de tare o enoriașă încât aceasta l-a împins pe slujitorul bisericii de pe scenă, chiar în timpul predicii. Marcelo Rossi, un lider religios din Brazilia, ar fi declarat că „femeile grase nu ajung în rai”, moment în care o enoriașă a urcat pe scenă și l-a împins. În urma incidentului, bărbatul nu a suferit răni grave, scrie Stirile Protv. Calendarul zilelor internaționale amuzante a ajuns la Ziua Porcului Galben. De fapt se sărbătorește numărul 17. Nu par să aibă vreo legătură însă se numește astfel încă de la începutul anilor 60 și există tot felul de legende cu privire la creatorul acestei zile. De fapt legendele urbane spun că doi studenți la matematică de la Universitatea Princeton, David Kelly and Michael Spivak, au botezat-o astfel după colectia de porci galbeni ai lui Michael Spivak. Mascota acestei zile speciale, porcul galben, are 17 degete, 17 gene și 17 dinți, potrivit Click. O femeie din Statele Unite a declarat că încearcă să rezolve un mister fascinant după ce o carte poştală a fost livrată la locuinţa ei din Illinois după 26 de ani de la timbrare. Cartea poştală, adresată lui Leena şi Muhammad Ali Kizilbash, este semnată ‘tatăl tău’ şi oferă detalii despre călătoriile bărbatului în Hong Kong. ‘Este într-o stare foarte bună după ce s-a aflat undeva în sistemul de corespondenţă timp de 26 de ani’, a declarat Draper conform Stirile Protv Hannah Mbalenhle Stanley, o fotografă din Forth Worth, Taxs, specializată în nunți, și-a exprimat indignarea pe rețelele de socializare. Aceasta a fost deranjată de gestul pe care o tânără l-a făcut la o nuntă, unde a stricat ceea ce ar fi trebuit să fie poza perfectă. Fotografia respectivă o suprinde pe mireasă în timp ce iese din biserică însoțită, în cadru apărând și mâinile unei tinere care face o fotografie cu telefonul, notează Libertatea Mădălina şi Chris sunt căsătoriţi de 12 ani şi, după un tur făcut în Balcani, le-a venit ideea de a călători în jurul lumii cu o maşină din 1971. Capitala Moldovei a fost unul dintre locurile în care Măđălina şi Chris au ţinut neapărat să ajungă, atunci când au decis să plece în aventura în jurul lumii. Aşa că timp de două zile au vizitat Iaşul, iar maşina lor de colecţie a atras imediat atenţia celor din trafic, relatează Descopera