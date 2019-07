Faze tari: A furat un lemur de la o grădină zoologică pentru a-l face animalul său de companie; Găini crescute pe balcon în centrul orașului Timișoara. „Este ca o grădină zoo aici”

. Un albanez în vârstă de 60 de ani, care locuieşte în Metz, Franţa, a fost şocat când a găsit o imagine cu piciorul său amputat pe un pachet de ţigări. Poveastea a început în 2018 când fiul bărbatului se afla în Luxemburg, de unde a cumpărat un pachet de ţigări cu mesajul „Fumatul vă blochează arterele”. Pe pachet se afla imaginea unui picior amputat. Fiul sexagenarului s-a uitat cu atenţie şi a recunoscut cicatricile tatălui său, scrie Descopera Situația amuzantă a fost surprinsă de un locuitor al orașului, care se plânge că nu poate dormi de zgomotul făcut de păsări. „Este ca o grădină zoo aici, eu am porumbei în balcon, iar vecina are o găină vie”, a scris persoana care a sesizat situația hilară. Creșterea păsărilor și animalelor de fermă este interzisă în Timișoara în clădiri cu mai multe apartamente sau în adăposturi improvizate în jurul blocurilor de locuit, precum și în gospodăriile aflate în vecinătatea blocurilor cu locuințe comune, relatează Libertatea Atunci când vine vorba despre ziua nunții, fiecare mireasă își dorește ca ținuta sa să iasă cel mai mult în evidență. O tânără model s-a asigurat că va fi în centrul atenției, la propria nuntă, după ce și-a cumpărat o rochie în valoare de 600 de lire și și-a acoperit fața și umerii. ireasa a purtat și o pălărie uriașă, care i-a acoperit fața, chiar în timpul ceremoniei, astfel încât niciun invitat nu a avut ocazia să o admire sau să îi surprindă emoțiile, conform Stirile ProTv În Jamaica, un tânăr în vârstă de 33 de ani, a decis să ia măsuri pentru a preveni contaminarea plajelor din cauza gunoiului în exces. Tânărul, pe nume Marian Ebarch, a scris un afiș la intrarea în barul său. În anunț se menționează că turiștii car aduc o pungă plină de gunoi primesc în schimb o țigară cu marijuana. La numai 30 de minute după ce a pus anunțul, Marian a avut și primul client interesat de oferta lui, scrie Libertatea Aquinas Kasbar, 19 ani, i-a mărturisit judecătorului că a intrat prin efracţie la grădina zoologică din Santa Ana într-o noapte pentru a-l fura pe Isaac, un lemurian de 32 de ani. Adolescentul a abandonat animalul a doua zi într-o cutie de plastic, pe treptele unui hotel. Acesta a lăsat şi un mesaj în care era menţionat că lemurianul aparţinea unei grădini zoologice şi trebuia anunţată poliţiei.Aquinas a fost prins de oamenii legii şi riscă o pedeapsă de un an de închisoare şi o amendă de 100.000 de dolari, potrivit Descopera