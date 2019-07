Faze tari: A primit prin poştă gunoiul pe care l-a aruncat la marginea pădurii; Tânăr, găsit de poliție la 20 de ani de la dispariția sa. Momentul reîntâlnirii cu familia

O mamă din China s-a reunit cu băiatul ei, care fusese furat de traficanți în 1999, când acesta avea 5 luni. Chiriașul familiei a complotat cu traficanții de copii ca să-l fure și să-l vândă pe nou-născut. După multe căutări, în 2018, poliția a reușit să-i prindă pe chiriaș și pe complicii lui, dar nu l-a localizat pe băiat, potrivit Stirile Protv O șoferiță din Mehedinți a avut o surpriză de proporții. A primit prin poștă gunoiul aruncat de ea la marginea pădurii. Un tânăr a văzut mizeria, a găsit o factură și a trimis mormanul de deșeuri pe numele și adresa din document. Parcarea din apropierea Dealului Bujorăscu, din Mehedinți, este transformată deseori în ghenă pentru cei care tranzitează zona, scrie Click Incendiul s-a produs într-o casă din cartierul Back of the Yards, din Chicago, SUA. Incidentul a avut loc sâmbătă dimineața. Jayden Espinosa, un băiețel în vârstă de cinci ani, a fost primul care și-a dat seama de ceea ce se întâmplă. Micuțul a simțit miros de fum în casă și a mers să vadă ce se întâmplă, notează Libertatea Britanicul Jonathan Saccone, din Surrey, face spectacole pe canalul lui de pe Internet împreună cu cei patru năpârs­toci şi a fost desemnat ”Cel mai tare tătic” în 2018. În SUA, Char Kempel a împins la căruţ timp de 5 ore şi 31 de minute şi a terminat un maraton cu tot cu cei cinci copii, Efortul lui a fost pe deplin răsplătit, el primind un titlu Guinness, împreună cu cei cinci gălăgioşi care l-au însoţit în cursă, conform Click Lee a intrat în casă peste fostul ei partener de viață, în vârstă de 56 de ani, și i-a tăiat bărbăția cu o foarfecă. Apoi a turnat acid peste organele genitale ale fostului partener de viață și le-a aruncat în toaletă. Citeşte întreaga ştire: Cum s-a răzbunat o femeie din Taiwan pe soțul infidel. "Dacă eu nu te mai pot avea, n-o să te mai aibă nimeni", relatează Libertatea