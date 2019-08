Faze tari: Motivul pentru care un bărbat nu a mai vorbit cu familia de 4 ani. „Mă scoate din minți!”; S-a dat drept prințesă saudită și a plecat cu bijuterii în valoare de 1,6 milioane de euro dintr-un magazin din Paris

Frank Zapata, de 40 de ani, este primul om care reuşeşte să treacă din Franţa în Anglia cu ajutorul unui hoverboard, construit chiar de el. Inventatorul a avut nevoie să realimenteze la jumătatea drumului şi a zburat cu o viteză de 140 km/h. A intrat în istorie după isprava de duminică, 4 august, de la ora locală 8.16 (9.16 ora României)! Inventatorul Frank Zapata a decolat de pe plaja Sangatte, din Calais, Franţa, în aplauzele tuturor, fiind asistat la decolare de propria soţie Kystal, conform Click Un bărbat din San Diego, Statele Unite, nu și-a mai văzut membrii familiei de patru ani, pentru că nu suportă să-i audă cum mestecă mâncarea. Derrol Murphy, în vârstă de 41 de ani, suferă de misofonie, o afecțiune rară care-i face pe oameni să se panicheze sau să se enerveze atunci când aud anumite sunete. Cu toate acestea, el a reușit să-și găsească dragostea. Are o relație cu un coleg de serviciu, în vârstă de 41 de ani, potrivit Stirile Protv Furtul a avut loc zilele trecute într-un magazin de bijuterii de pe strada Saint-Honore din capitala Franței. Femeia a petrecut peste o oră în magazin, alegând mai multe bijuterii pe care a afirmat că intenționa să le cumpere. Le-a pus deoparte într-o cutie care urma să fie ținută într-un seif și le-a spus angajaților că avea să vină după ele a doua zi și să le plătească prin transfer bancar. Femeia a profitat de neatenția unei angajate care vorbea la telefon și a luat bijuteriile din cutie, punând în locul lor bomboane de ciocolată, relatează Libertatea Un număr de 10.000 de sticle de bere au sfârșit pe un drum din sud-vestul Germaniei, după ce șoferul unui TIR nu și-a securizat bine marfa. Paguba a fost estimată la circa 12.000 de euro.Incidentul s-a produs în apropiere de Leutershausen, Bavaria. Șoferul, un bărbat de 53 de ani, a pierdut circa 40% din marfă într-un sens giratoriu, potrivit Stirile Protv Caroline Coolidge, o studentă în anul doi, a descoperit în timpul săpăturilor efectuate la situl arheologic San José de Moro, din Peru, o figurină cu o vechime de peste 1.000 de ani. Mă gândeam că nu este posibil ca aceea (n.r. figurina) să fie o piesă de ceramică intactă. Dar am continuat să curăţ în continuare. Am rămas fără cuvinte atunci când am realizat ce am descoperit”, a declarat ea conform Descoperă