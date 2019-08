Faze tari: Superman există și cântă o manea într-un tramvai din România; O mireasă de 54 de ani nu vrea să-și mai dea jos rochia! Cât va rezista?

Iată că Superman există și în România. Are colanți albaștri, pelerină roșie și cântă o manea în tramvai. Omul se plimbă printre pasageri, iar aceștia nu scot un cuvânt pentru că omul este beat. Filmulețul are peste 115.000 de vizualizări, scrie Click O hackeriță din SUA s-a apucat de design vestimentar și a creat o linie de îmbrăcăminte care i-ar putea scuti pe șoferi de amenzile de circulație. Hainele realizate de Kate Rose au un model aparte, ce pare o colecție de plăcuțe de înmatriculare dispuse într-o ordine care redă pasaje din cel de-al patrulea amendament din Constituția SUA, care îi protejează pe cetățeni de supravegherea abuzivă a guvernului, potrivit Stirile ProTv Dawn Winfield-Hunt, o englezoaică din orașul insular Ryde, s-a măritat la începutul lunii august, iar de-atunci nu s-a mai despărțit deloc de rochia de mireasă. Pentru a-și face cunoscut „pariul” în întreaga lume, Dawn a creat și o pagină de Facebook specială, denumită „Durata de viață a unei rochii de mireasă”, scrie Perfecte.ro 130 de containere au fost instalate în tot oraşul, pentru a colectarea resturilor de pâine veche, care apoi va fi procesată pentru a produce biogaz. Intitulat BroodNodig, proiectul pilot a fost lansat în urmă cu trei ani, fiind o iniţiativă privată care a primit sprijin din partea primăriei. În toată această perioadă, organizatorii au adunat 125 de mii de kilograme de pâine, o cantitate suficientă pentru a alimenta cu biogaz 50 de apartamente pe un an întreg, conform Descoperă O adolescentă de 15 ani, căreia mama îi confiscase telefonul mobil, a reușit să păstreze legătura cu prietenii virtuali folosind… frigiderul inteligent al familiei.Dorothy a reușit să posteze pe Twitter, folosind un dispozitiv Nintendo, o consolă de jocuri Wii U și frigiderul intelligent LG. Fata a reușit să comunice cu jurnaliștii de pe iPad-ul verișorului ei, căci încă mai e pedepsită, scrie Stirile ProTv În urmă cu doar patru ani, Harry a rămas fără adăpost, dar acum conduce propria companie a cărei valoare este estimată la 1 milion de dolari americani. La 17 ani, Harry a petrecut peste un an dormind pe străzi, în diferite adăposturi sau în casele unor prieteni. Dar el spune că, deși a fost o perioadă înfricoșătoare și dificilă din viața sa, timpul pe străzi l-a învățat lecții neprețuite, care l-au ajutat să devină milionar, potrivit Libertatea