Faze tari: Elon Musk nu a renunțat la ideea sa controversată de a bombarda Marte cu rachete nucleare; Bugatti a prezentat în California cea mai puternică supermaşină a sa; Un galez va intra în cărţile de istorie cu o călătorie de peste 6.000 de kilometri pe jos

Riscă o amendă de până la 400 de euro. Capitala Cehiei, o atracție europeană importantă pentru turiști, are noi reguli. După ora 22.00, oamenii sunt îndemnați să păstreze liniștea, dar și să nu consume alcool pe stradă. Turiștii vor putea să se bucure în continuare de berea cehă la terasele din centrul orașului, dar nu vor putea să meargă cu paharul sau cu sticla în mână. Iar cum poliția este la tot pasul cei care vor încălca acestă regulă vor avea serios de suferit, căci amenda ajunge la 400 de euro, scrie Libertatea

În urmă cu 4 ani, fondatorul agenției spațiale SpaceX a declarat în show-ul de televiziune “The Late Show With Stephen Colbert” că o variantă pentru a face planeta Marte mai locuibilă ar fi bombardarea polilor săi cu rachete nucleare. În opinia sa, exploziile ar putea vaporiza polii înghețați ai planetei, eliberând destui vapori de apă și dioxid de carbon ca să încalzească planeta. Se pare că Musk nu a renunțat încă la această idee, deoarece joi, 15 august, a scris pe Twitter un mesj care a încins rețeaua socială: ”Nucleare pe Marte!”, potrivit Știrile Pro Tv

Un explorator galez a devenit prima persoană care a parcurs singur pe jos întregul traseu al fluviului Yangtze din China, după un traseu care a durat un an. Ash Dykes, din Old Colwyn, Conwy, şi-a început călătoria pe platoul tibetan în urmă cu un an şi a încheiat-o la începutul acestei săptămâni în apropiere de Shanghai, după ce a parcurs mai mult de 6.000 de kilometri. Călătoria galezului în China nu a fost una uşoară, Dykes a ajuns până la altitudini de 5.100 de metri, a înfruntat viscole şi temperaturi foarte scăzute, dar a trebuit să se păzească şi de animalele sălbatice periculoase, se arată în articolul Descoperă.ro