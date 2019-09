Faze tari: Metoda ingenioasă prin care un opozant cunoscut din Rusia a ascuns documente „foarte importante“ în cursul unei percheziţii; Două hoteluri spațiale vor fi inaugurate în curând

Personajul Smokey Bear a fost creat în 1944 pentru a educa publicul american cu privire la pericolele incendiilor forestiere. Atacul de la Pearl Harbor a dus la intrarea SUA în război şi, odată cu aceasta, la o creştere a sentimentului de paranoia, posibilitatea unei invazii părând a avea o probabilitate crescută. Produsul acestei colaborări a fost Smokey Bear, un urs numit după un pompier faimos din New York: Smokey Joe Martin. Ulterior, în anul 1950, un pui de urs salvat dintr-un incendiu care a avut loc în New Mexico a fost adoptat de Administraţia Pădurilor şi dus la un zoo. Timp de 26 de ani, Smokey a devenit un simbol naţional datorită frazei sale: „Only YOU Can Prevent Forest Fires” ,care a fost introdusă în 1947, potrivit Descoperă.ro