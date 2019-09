Faze tari: Metoda extremă folosită de o tânără pentru a-l determina pe fostul iubit să se împace cu ea; Cel mai bătrân fotomodel din lume. Care e atuul secret al bunicuţei de 96 de ani

De obicei, cariera de fotomodel se încheie în jurul vârstei de 30 de ani. Pentru Alice Pang, din Hong Kong, a început la 93 de ani şi în doar trei ani a devenit un nume consacrat pe scena modei internaţionale, fiind comparată cu Naomi Campbell, Heidi Klum, Kate Moss sau Cara Delevingne. „Trăiesc un vis, până să împlinesc 94 de ani m-am trezit că am impresar, manager şi o mulţime de oferte. Am apărut în reclame la cosmetice, camere foto şi societăţi de investiţii, dar am multe de învăţat de la ”veteranele” de 18-20 de ani care au o vechime în industrie de peste cinci ani”, a declarat Pang conform Click