​Faze tari: Cum a ajuns virală o imagine cu un român dormind la muncă; Seceta a scos la iveală un monument vechi de 7.000 de ani. Imaginile surprinse de NASA

Un monument megalitic, vechi de 7.000 de ani, a apărut din nou la suprafață, în vestul Spaniei. Acesta a fost acoperit de un lac artificial timp de 50 de ani, însă acum a ieșit la lumină, în urma secetei din acest an. Monumentul este cunoscut sub denumirea de ”Stonehenge-ul Spaniei” și este format dintr-un cerc de aproximativ 150 de pierte, care au în jur de 1.8 metri înălțime, potrivit Știrile Protv O imagine cu un bărbat care doarme și colegii săi adunați în jur pentru o fotografie de grup a devenit virală pe rețelele de socializare sub titlul ”Un bărbat a suferit un atac de cord la locul de muncă, în timp ce colegii săi se adună pentru un selfie”. Bărbatul din fotografie este Eduard Paraschivescu, un român stabilit în Montreal, Canada. Într-un interviu pentru Huffington Post, el povestește că a fost făcută în 2016 în a doua lui zi de muncă într-o companie de IT – Gsoft din Canada, scrie Libertatea Un bărbat şi o femeie din Marea Britanie şi-au făcut nunta cu 20 de kg de carne adunată de pe șosele. În vara trecută, în presa britanică a apărut un anunţ ciudat plătit de acest cuplu care căuta un bucătar care să pregătească masa pentru nunta sa numai din animale omorâte pe şosele. Bucătarului i se ofereau drept plată 5.000 de lire sterline. Reclama neobişnuită menţiona că cei doi miri aveau deja procurate 20 de kilograme de carne de animale tăiate de maşini, inclusiv o veveriţă, un fazan, un iepure, o potârniche şi o căprioară, conform Click Un bărbat din Malaezia a fost aproape să își piardă o mână după ce a băut cel puțin două doze de suc acidulat pe zi. Mohd Razin Mohamed, de 56 de ani, a fost diagnosticat cu diabet din cauza dependenței de băuturi acidulate, pe care le consuma în fiecare zi. “Obișnuiam să beau atât de mult suc, încât de trei ori chiar am leșinat la muncă”, a povestit bărbatul care era angajat ca inginer la o companie de telecomunicații, notează Stirile Protv Icoana a fost găsită în locuința unei bătrâne din Compiegne, un orășel de lângă Paris. Femeia agățase pictura pe un perete din bucătărie, fără să știe că este opera unui pictor italian celebru. Bătrâna a adus tabloul la casa de licitaţii Acteon din Compiegne, care l-a trimis pentru expertiză. Astfel, s-a aflat că icoana este o operă de artă a pictorului italian renascentist Giovanni Cimabue, cunoscut ca Cenni di Pepo, notează Libertatea