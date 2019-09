Faze tari: Astronomii au surprins întreg modul în care o stea a fost înghiţită de către o gaură neagră; De ce „trage” NASA cu laserul în apele de pe Pământ?

NASA are una dintre cele mai ambițioase misiuni. Vrea să știe câtă apă avem pe Pământ și, mai precis, cât de adânci sunt oceanele lumii și nu numai. Misiunea a început în urmă cu un an. Dar abia acum trece în faza a doua. Misiunea NASA denumită IceSat-2 a debutat cu scopul de-a cartografia mai precis ca niciodată Antarctica şi Groenlanda. Totodată, cercetătorii agenției au vrut să afle care e grosimea calotei polare din Oceanul Arctic. Dar mai are un scop misiunea. Datele au fost colectate de NASA cu ajutorul laserului montat pe satelit. Acesta poate ajunge la 40 de metri adâncime, atât timp cât condițiile meteo sunt optime, conform Playtech