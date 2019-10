Faze tari: Jacheta prin care răspunzi la telefon și îți poți face și selfie; Motivul pentru care unor turiști li s-a interzis accesul pe o plajă cunoscută din Portugalia

Animația uluitoare prin care s-a reconstituit procesul Luna se îndepărtează de Pământ cu aproximativ 3,8 centimetri pe an, au calculat oamenii de știință. Procesul are loc de miliarde de ani, iar specialiștii au relizat o animație prin care au încercat să reconstituie fenomenul. Procesul a început când suprafața lunii era o bilă uriașă de magmă și lavă, transformându-se în roca inertă de acum. Animația a fost realizată de astronomul James O’Donoghue și are ca punct de pornire Luna, așa cum era acum 4,5 miliarde de ani, până în prezent. Cercetătorul a mărturisit că a învățat recent cum să creeze asemenea animații, inspirându-se dintr-un documentar NASA despre inelele planetei Saturn, care au dispărut în timp. Apoi a analizat alte animații precum cele ale vitezei luminii, scrie Libertatea