Faze tari: „Pantofii Iisus”, vânduți pentru 3.000$ perechea. Au apă sfințită în talpă; Șeful care scrie cu propria mână 9.200 de felicitări pe an, pentru aniversările fiecărui angajat, a explicat valoarea gestului său

Sheldon Yellen are dese călătorii de afaceri, iar în lungile drumuri cu avioanele nu face altceva decât să scrie felicitări pentru angajații companiei. În medie, el face zilnic, circa 25 de mesaje de felicitare. Sheldon Yellen a început să le mulțumească personal angajaților încă din 1985, când nici nu visa să devină șeful executiv al companiei, scrie Libertatea O pereche de pantofi sport numiți „Pantofii Iisus”, în valoare de 3.000$, au fost vânduți la doar câteva minute după ce au fost lansați online. Pantofii controversați, creați de brandul MSCHF din Brooklyn, New York, au fost scoși la vânzare online marți. Modelul de bază este Nike Air Max 97s, acesta fiind transformat ulterior de brandul MSCHF pentru a avea mai multe referințe către Iisus Hristos. Nike a transmis că nu se asociază în niciun fel cu creația, potrivit Știrile ProTv Un diamant cu o structură similară cu a celebrelor păpuși „Matrioșca” a fost găsit de minerii din Rusia. Bijuteria are dimensiunea unui bob de orez și o greutate de 0,124 grame. „E o creație unică a naturii”, a spus Oleg Kovalchuk, specialist în domeniu. Oamenii de știiță sunt uimiți că există un diamant „gol” de dinăuntu, iar un altul, mai mic, se plimbă de colo – colo, notează Libertatea A ajuns să cheltuiască 17.000 de dolari pe an (73.500 lei) pentru a fi sigură că trupul ei nu suferă transformări. Stefanie Mulic, de 19 ani, dintr-un orăşel de lângă Stockholm, Suedia, a fost o fetiţă răsfăţată de mama şi de mătuşa ei. Prima injecţie cu acid hialuronic în buze i-a făcut-o mama ei pe când avea doar 13 ani, de atunci şi până în prezent Stefanie a făcut nenumărate intervenţii cosmetice menite să o facă să arate ca o păpuşă Barbie, relatează Click O studentă de 19 ani din Japonia, pasionată de istoria artelor marțiale, a luat cea mai mare notă pentru că și-a scrisul eseul cu cerneală invizibilă.Tânăra a folosit tehnica artelor marțiale denumită „aburidashi” și a petrecut ore întregi pentru a înmuia și sparge boabe de soia, conform Știrile ProTv.