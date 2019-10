Faze tari: O vedetă Disney a apărut în fotografii nud pe internet. Cum i-a fost spart contul; Un bătrân a devenit „hoț în serie” și a furat 159 de șei de bicicletă fiindcă și lui i-a furat-o cineva

Festivalul de muzică și artă „Burning Man” are loc în fiecare an în deșertul american Nevada, la sfârșitul lunii august. Peste 80.000 de oameni se adună aici pentru a pune bazele Black Rock City, un oraș care există doar timp de nouă zile, între 25 august și 2 septembrie, potrivit Libertatea Mai multe fotografii nud cu Demi Lovato ar fi circulat pe internet, după ce contul ei de Snapchat a fost spart. Vedeta Disney de 27 de ani a fost ținta hackerilor în timpul nopții de joi spre vineri. Un mesaj care apărea pe profilul lui Demi Lovato încuraja oamenii să intre pe un link pentru a vedea pozele nud ale cântăreței, iar un alt link ar fi aparținut hackerului, potrivit Știrile ProTv.ro Vaticanul a lansat eRosary, un dispozitiv de mărgele smart, conectat la o aplicație mobilă, care îi îndrumă pe credincioși cum să se roage, informează Vatican News. ”Click To Pray eRosary” poate fi purtat ca o brățară, se activează la semnul crucii și a fost pus în vânzare la prețul de 99 de euro, scrie Libertatea Un bărbat de 61 de ani, din Tokyo, a fost arestat recent de poliția japoneză, fiind acuzat că a furat nu mai puțin de 159 de șei de bicicletă. Furtul era o modalitate bizară de a se răzbuna după ce șaua lui de bicicletă a fost furată în urmă cu un an. Imaginile surprinse de camera de supraveghere îl arată îndepărtând liniștit șaua bicicletei unei alte persoane, punând-o în coșul propriei sale biciclete și îndepărtându-se pedalând, potrivit Incredibilia.ro Un bărbat a cerut-o în căsătorie pe logodnica sa, folosind un inel care fusese cumpărat pentru o altă femeie. Femeia a aflat acest lucru, după ce a acceptat propunerea. „Iubitul meu a încercat să mă ceară în căsătorie acum doi ani cu acest inel. I-am acceptat propunerea prima dată, dar după ce am aflat că îl cumpărase pentru fosta lui iubită, am refuzat. Acu, după doi ani, încă suntem împreună”, a scris femeia pe o rețea de socializare conform Știrileprotv.ro