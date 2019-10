Faze tari: Campionatul de holbat în gol: aici câștigi doar dacă nu faci absolut nimic; S-a îmbogăţit de când găteşte în pielea goală

Fostul fotomodel Ruby Day (39 de ani) s-a transformat de aproape un an în bucătăreasă şi face minimum 7.600 $ pe lună. Frumoasa născută în Kansas, SUA, a absolvit Universitatea Baker, dar a fost atrasă de o carieră în modelling. După ce a abandonat să mai pozeze în reviste pentru adulţi, ea a lansat un canal pe YouTube unde are 464.000 de abonaţi şi peste 99 de milioane de vizionări, potrivit Click Să nu faci nimic a devenit sport de competiție. Scopul este să nu faci nimic cât mai mult timp posibil. Dacă te poți holba în gol fără să ațipești sau să-ți pierzi concentrarea, s-ar putea să ai șansa de a câștiga această competiție neobișnuită. Concursul este organizat în Parcul Ichon Hangang din Seul, o dată pe an. Aici se adună în jur de 70 de oameni, toți nerăbdători să participe la competiția anuală de holbat, conform Incredibilia.ro Chris, oaia merinos care a ţinut prima pagină a ziarelor în 2015 pentru greutatea record a lânii sale, a murit marți, de bătrânețe, la vârsta de aproximativ 10 ani, potrivit îngrijitorilor ei. Oaia fusese descoperită în 2015, la marginea capitalei australiene Canberra, luptându-se să meargă sub greutatea lânii sale, care nu mai fusese tunsă de peste cinci ani, scrie Libertatea . Prototipul a decolat din Marina Bay, în apropiere de districtul de afaceri al oraşului, şi a zburat în cerc deasupra zonei menţionate timp de aproximativ un minut, înainte de a reveni pe platforma sa de lansare. Dispozitivul de zbor - Volocopter 2X - seamănă cu un mic elicopter, însă cele 18 propulsoare ale sale sunt fixate pe o structură circulară aflată deasupra cabinei, în locul rotorului unic cu care sunt echipate elicopterele clasice, conform stirileprotv.ro Zborul QF7879 a durat exact 19 ore şi 16 minute. Aeronava Boeing 787 Dreamliner a decolat vineri la 21.27 de pe aeroportul JFK din New York şi a aterizat duminică la 7.43 în Sydney. Iată ce au făcut cei 49 de oameni de la bord pe durata călătoriei. 49 de oameni, adică şase piloţi, şase membri ai echipajului de bord, printre care şi un chef, o gaşcă veselă de reporteri, şase oameni care obişnuiesc să zboare frecvent şi şeful companiei Qantas, Alan Joyce, au decolat vineri seara de pe aeroportul JFK din New York, relatează Click