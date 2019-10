Faze tari: Cum reușesc muștele să aterizeze cu capul în jos, pe tavan; Locul de parcare care a valorat un milion de dolari

Nu are ochi sau aripi Activista suedeză Greta Thunberg are, de acum, o insectă care îi poartă numele. Coleopterul de culoarea mierii a fost „botezat” astfel de cercetătorul care i-a descoperit existența, a anunțat Muzeul de Științe Naturale din Londra. Entomologul Michael Darby a explicat că a descoperit insecta ce aparține subfamiliei Ptinidae în colecția muzeului, compusă din 22 de milioane de exemplare. Specialistul spune că a decis să numească noua specie după activista suedeză Greta Thunberg. „Nelloptodes gretae” măsoară mai puţin de un milimetru lungime şi nu are ochi sau aripi. Cercetătorii spun că insecta a fost găsită în anii 1960 în solul din Nairobi, conform Libertatea